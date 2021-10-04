Üsküdar'da Hayvanları Koruma Gününe özel boğaz turu jesti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üsküdar'da Hayvanları Koruma Gününe özel boğaz turu jesti

İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Haberler | Kültür Sanat

Üsküdar'da Hayvanları Koruma Gününe özel boğaz turu jesti Üsküdar Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde minik dostları unutmayarak onlar için bir boğaz turu düzenledi.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da Hayvanları Koruma Gününe özel boğaz turu jesti

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde minik dostları unutmayarak onlar için bir boğaz turu düzenledi. Evcil hayvanlar, sahipleri ile birlikte boğaz turu yaptı. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Kastamonu Bozkurt ilçesinde sel felaketinden yaralı şekilde kurtarılan 'İce Bozkurt' isimli köpek ise Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından özel olarak etkinliğe davet edildi.

Üsküdar Belediyesi, "Minik Dostunu Al Gel" etkinliği ile evcil hayvanları ve sahiplerine boğaz turu düzenledi. Valide Sultan gemisinde düzenlenen etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'de katıldı. Üsküdar sahilinde bulunan Valide Sultan gemisiyle boğaza açılan sevimli patiler ve sahipleri boğazı turladı. Evcil hayvanların ve sahiplerinin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Tura katılan vatandaşlar boğazın tadını çıkartarak, hayvanlarıyla vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kastamonu Bozkurt ilçesinde sel felaketinden yaralı şekilde kurtarılan 'İce Bozkurt' isimli köpek ise Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından özel olarak davet edildi.

Can dostuyla etkinliğe katılan Sevda Ören, "Çok mutluyuz. Özellikle can dostlarımız adına yapılan bir etkinlik olduğu için çok mutluyum. Onların sesini duyurmak, onların varlığını, onların da yaşam hakkının olduğunu ifade edebiliyorsak böyle toplanarak hep birlikte çok güzel tabii ki. Uzun bir süreden sonra güzel bir toplulukla birlikte olacağız. Biliyorsunuz pandemi dolayısıyla uzun bir süre evlerimizdeydik. Bugün hem boğaz keyfi hem açık denizin güzelliğini izleyerek boğazımızın güzelliklerini görerek. Bir de can dostlarımızla birlikte olarak güzel bir etkinlik olacak. Belediyemiz daha önceki senelerde de yapıyordu. Bunu böyle kutluyoruz. Açılmayı kutluyoruz daha doğrusu ama can dostlarımızın adına olduğu için de çok çok mutluyuz." dedi.

Etkinlikte konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii ki Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla hem ülkemizde hem dünyada değişik etkinlikler, değişik programlar düzenleniyor. Bir takım konuşmalar yapılıyor, vaatlerde bulunuluyor. Ama doğrusu şu anda sevgili dostlarım sizlerle birlikte bir tarihe tanıklık ediyoruz, tarihi an yaşıyoruz. Yüzen kültür merkezi, bir yüzen sosyal tesis, Valide Sultan Gemisinde, boğazda, İstanbul'un değil, dünyanın en güzel yerinde suyun üzerinde böyle bir etkinlik yapmak ancak Üsküdar'a ve siz sevgili hemşehrilerimize yakışır. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" şeklinde konuştu.

Üsküdar'da Hayvanları Koruma Gününe özel boğaz turu jesti

Üsküdar'da Hayvanları Koruma Gününe özel boğaz turu jesti

Üsküdar'da Hayvanları Koruma Gününe özel boğaz turu jesti

Üsküdar'da Hayvanları Koruma Gününe özel boğaz turu jesti
İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Gökhan Töre Oğuzhan Asiltürk Vladimir Putin Meral Akşener Güven Yalçın
Magazin Bergen
Spor Mehmet Topal Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Serdar Aziz Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Üsküdar'da Hayvanları Koruma Gününe özel boğaz turu jesti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 11:13:31. #1.12#