Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni
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Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni

Hıristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2020. yılı Üsküdar'da düzenlenen ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.

06.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:30
Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni

Hıristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2020. yılı 'da düzenlenen ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.


Kuzguncuk'taki Rum Kilisesi'nde Despot Kasianos'un yönettiği ayine katılanlar daha sonra dualar ederek Kuzguncuk İskelesi'ne kadar yürüdü.

Burada denize atılan haçı çıkarmak için suya atlayan iki kişiden İlia Uanis, haçı çıkarıp öperek Kasianos'a verdi.

Denize atlayan her iki kişiye de Despot Kasianos tarafından altın kolye hediye edildi.

Kaynak: AA
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