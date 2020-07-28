Üsküdar'da 125 santimlik dev bir iguana bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Üsküdar'da 125 santimlik dev bir iguana bulundu

Üsküdar'da bulunan 125 santimlik dev iguana koruma altına alındı. Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla iguananın koruma altına alındığını "NatGeo Üsküdar" notuyla duyurdu.

28.07.2020 09:26 | Son Güncelleme: 28.07.2020 09:54

İstanbul Üsküdar'da 125 santimlik dev bir iguana bulundu. Çalılık arazide gezen vatandaşlar, iguana'yı görünce belediyeye haber verdi. İhbar üzerine ekipler gönderildi. Kafese konulan iguana koruma altına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen iguananın oraya nasıl geldiği ise henüz bilinmiyor.

HİLMİ TÜRKMEN'DEN PAYLAŞIM

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, iguananın koruma altına alınmasını sosyal medya hesabından "NatGeo Üsküdar" notuyla paylaştı.

Türkmen şu ifadeleri kullandı;

"Nat Geo Üsküdar!

Bu işlere önem veriyoruz diye mi bizim karşımıza çıkıyorlar acaba diye düşünmüyor değilim :)

Arkadaşlarımız ihbar üzerine 125 santim boyunda bir İGUANA'yı arazide gezerken (evet gezerken) buldular.

Öğrendik; ısırmaz ama kuyruk açısından uzak durun dediler."

Üsküdar'da 125 santimlik dev bir iguana bulundu
Üsküdar'da 125 santimlik dev bir iguana bulundu
Haber Yorumları (3)
SAMURAY: tek başına nasıl çoğalacak, nasıl koruma altında olacak?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SERDAR: Bu zekayla fazla yaşamassın
Yayından Kaldır
BLACK LİVES MATTER: Florida da cok var amerika kitasinda olmamasina ragmen alip bakamayip dogaya birakan cok var
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz Dünya
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Yaylada kaybolduktan 33 saat sonra bulunan 11 yaşındaki kız ve 13 yaşındaki abisi devlet korumasına alındı 3. Sayfa
Yaylada kaybolduktan 33 saat sonra bulunan 11 yaşındaki kız ve 13 yaşındaki abisi devlet korumasına alındı
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti Güncel
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı Ekonomi
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi Dünya
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti Magazin
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Akıncı vefat etti
İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Akıncı vefat etti
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı
Akrabalar arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti
Akrabalar arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
Kocasının şoförlüğünü yaptığı belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Kumpasa alet edildim
Kocasının şoförlüğünü yaptığı belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Kumpasa alet edildim
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
4 katlı binanın bodrum katında facia! Anneanne ile 8 yaşındaki torunu feci şekilde can verdi
4 katlı binanın bodrum katında facia! Anneanne ile 8 yaşındaki torunu feci şekilde can verdi
Galatasaray, Kaan Ayhan'a 1 milyon euro maaş teklif etti
Galatasaray, Kaan Ayhan'a 1 milyon euro maaş teklif etti
Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı
Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı
Sevgilisini öldüren boksörün genç kadına uyguladığı eziyet iddianamede yer aldı
Sevgilisini öldüren boksörün genç kadına uyguladığı eziyet iddianamede yer aldı
Tokat'ta kamyonetin çarptığı ayı telef oldu
Tokat'ta kamyonetin çarptığı ayı telef oldu
9 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanan anne, Müge Anlı'nın canlı yayınında sinir krizi geçirdi
9 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanan anne, Müge Anlı'nın canlı yayınında sinir krizi geçirdi
Survivor 2020 yarışmacıların Instagram'daki takipçi sayıları arttı! Cemal Can yine zirveye yerleşti
Survivor 2020 yarışmacıların Instagram'daki takipçi sayıları arttı! Cemal Can yine zirveye yerleşti
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Bamya, üreticisinin yüzünü güldürüyor
Bamya, üreticisinin yüzünü güldürüyor
Pınar Gültekin cinayetinde 'zanlıya keşif yaptırılsın' talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına aykırı
Pınar Gültekin cinayetinde "zanlıya keşif yaptırılsın" talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına aykırı
İspanyol bakan Ayasofya için 'Ortak ev' dedi, Çavuşoğlu düzeltti: Ayasofya camidir
İspanyol bakan Ayasofya için "Ortak ev" dedi, Çavuşoğlu düzeltti: Ayasofya camidir
Son Dakika: Jandarma'da 4 general ve 60 albay emekliliğe sevk edildi
Son Dakika: Jandarma'da 4 general ve 60 albay emekliliğe sevk edildi
Irak'ta bir askeri üsse füze atıldı, diğerinde patlama yaşandı
Irak'ta bir askeri üsse füze atıldı, diğerinde patlama yaşandı
Cenaze dönüşü kazada ölen 3 kardeş, yan yana son yolculuklarına uğurlandı
Cenaze dönüşü kazada ölen 3 kardeş, yan yana son yolculuklarına uğurlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk İlhan Cihaner Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Beyonce Hazal Kaya Kerem Bursin Gülben Ergen
Spor Selçuk İnan Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Daha Fazla Dha Instagram Başakşehir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Üsküdar'da 125 santimlik dev bir iguana bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 10:13:01. #1.14#
title