Son dakika... Üsküdar D-100 karayolu ünalan mevkiinde iki otomobil kaza yaptı : 3 Yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Üsküdar D-100 karayolu ünalan mevkiinde iki otomobil kaza yaptı : 3 Yaralı

17.12.2020 17:30 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:36
Son dakika... Üsküdar D-100 karayolu ünalan mevkiinde iki otomobil kaza yaptı : 3 Yaralı

Son dakika haberi... 100 Karayolu Ünalan mevkiinde iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

ÜSKÜDAR D-100 Karayolu Ünalan mevkiinde iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 15: 50 sıralarında D-100 karayolu Ünalan mevki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 FH 6198 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 41 GB 099 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleleri olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede kısa süre trafik yoğunluğu oluşurken araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.


Son dakika... Üsküdar D-100 karayolu ünalan mevkiinde iki otomobil kaza yaptı : 3 Yaralı
Son dakika... Üsküdar D-100 karayolu ünalan mevkiinde iki otomobil kaza yaptı : 3 Yaralı
Son dakika... Üsküdar D-100 karayolu ünalan mevkiinde iki otomobil kaza yaptı : 3 Yaralı
Son dakika... Üsküdar D-100 karayolu ünalan mevkiinde iki otomobil kaza yaptı : 3 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Mustafa Şentop Mustafa Varank Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Ayşegül Yıldız Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Pierre Webo Fatih Terim Ümit Şamiloğlu Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Kaza Kumluca İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Üsküdar D-100 karayolu ünalan mevkiinde iki otomobil kaza yaptı : 3 Yaralı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 17:35:55. #1.15#
title