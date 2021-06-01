Uşaklı Hayırsever Kudret Erdem 12 Derslikli Okul Yaptıracak

Hayırsever Kudret Erdem tarafından yaptırılacak 12 derslikli Temel Eğitim Okulu için protokol imzalandı.

Hayırsever Kudret Erdem tarafından yaptırılacak 12 derslikli Temel Eğitim Okulu için protokol imzalandı.

Uşak Valiliği makam toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine Vali Funda Kocabıyık, Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, İl Yazı İşleri Müdürü Semra Baykal ve hayırsever Kudret Erdem katıldı.

Törende konuşan Vali Funda Kocabıyık, Uşak'ta hayırseverlerin eğitime katkısının çok önemli boyutta olduğunu belirterek hayırseverlere teşekkür etti.

Hayırsever Kudret Erdem'e teşekkür eden Vali Funda Kocabıyık, "Kuyucak Mahallesi'nde 12 derslikli okul binası için çalışmalara başladık. Okulumuz hayırsever Kudret Erdem tarafından yaptırılacak ve okulumuza "Ender-Kudret Erdem Ortaokulu" ismini vereceğiz. Bugün de okul projesi ile ilgili protokolü imzaladık. Okulumuzun şimdiden ilimize hayırlı olmasını diliyorum. İlimizde çocuklarımızın eğitimine yönelik kalıcı işlere yatırım yapan hayırseverlerimizin olması mutluluk verici. Kudret Erdem'e verdiği emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. " dedi, .

Konuşmaların ardından Vali Funda Kocabıyık, Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ve hayırsever Kudret Erdem tarafından protokol imzalandı.

Kaynak: Habermetre