Uşaklı Hayırsever Kudret Erdem 12 Derslikli Okul Yaptıracak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uşaklı Hayırsever Kudret Erdem 12 Derslikli Okul Yaptıracak

Uşaklı Hayırsever Kudret Erdem 12 Derslikli Okul Yaptıracak
Habermetre - Haberler | Toplum

Hayırsever Kudret Erdem tarafından yaptırılacak 12 derslikli Temel Eğitim Okulu için protokol imzalandı.

Hayırsever Kudret Erdem tarafından yaptırılacak 12 derslikli Temel Eğitim Okulu için protokol imzalandı.

Uşak Valiliği makam toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine Vali Funda Kocabıyık, Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, İl Yazı İşleri Müdürü Semra Baykal ve hayırsever Kudret Erdem katıldı.

Törende konuşan Vali Funda Kocabıyık, Uşak'ta hayırseverlerin eğitime katkısının çok önemli boyutta olduğunu belirterek hayırseverlere teşekkür etti.

Hayırsever Kudret Erdem'e teşekkür eden Vali Funda Kocabıyık, "Kuyucak Mahallesi'nde 12 derslikli okul binası için çalışmalara başladık. Okulumuz hayırsever Kudret Erdem tarafından yaptırılacak ve okulumuza "Ender-Kudret Erdem Ortaokulu" ismini vereceğiz. Bugün de okul projesi ile ilgili protokolü imzaladık. Okulumuzun şimdiden ilimize hayırlı olmasını diliyorum. İlimizde çocuklarımızın eğitimine yönelik kalıcı işlere yatırım yapan hayırseverlerimizin olması mutluluk verici. Kudret Erdem'e verdiği emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. " dedi, .

Konuşmaların ardından Vali Funda Kocabıyık, Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ve hayırsever Kudret Erdem tarafından protokol imzalandı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fatma Şahin Mustafa Şentop Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar İlker Kaleli Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cristiano Ozan Tufan Roland Garros Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uşaklı Hayırsever Kudret Erdem 12 Derslikli Okul Yaptıracak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 22:55:58. #1.16#

title