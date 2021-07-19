Uşak'taki Ulubey Kanyonu, macera parkurlarıyla 300 bin ziyaretçi hedefliyor
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Uşak'taki Ulubey Kanyonu, macera parkurlarıyla 300 bin ziyaretçi hedefliyor

Uşak'taki Ulubey Kanyonu, macera parkurlarıyla 300 bin ziyaretçi hedefliyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Kültür Sanat

Dünyanın en uzun kanyonları arasında yer alan ve yapımı devam eden macera parkuruyla cazibesini artırması beklenen Uşak'taki Ulubey Kanyonu'nun, 300 bin yerli ve yabancı turist ağırlaması hedefleniyor.

Dünyanın en uzun kanyonları arasında yer alan ve yapımı devam eden macera parkuruyla cazibesini artırması beklenen Uşak'taki Ulubey Kanyonu'nun, 300 bin yerli ve yabancı turist ağırlaması hedefleniyor.

Büyük Menderes Grabeni'nin çökmesiyle oluşan büyüleyici bir doğal güzelliğe sahip Ulubey Kanyonu'nun zemininden Banaz ve Dokuzsele çayları geçiyor.

Antik dönem başta olmak üzere Selçuklu ve Osmalı'dan birçok tarihi zenginliği de bünyesinde barındıran 77 kilometre uzunluğa sahip kanyon, 170 metreye ulaşan derinliği, 500 metreyi bulan genişliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kanyonun içerisinde yer alan 125 metrekare büyüklüğündeki cam teras ve ters ev, ziyaretçilerin ilgi odağı olurken, kanyonun daha fazla ziyaretçi çekebilmesi için yatırımlar da devam ediyor.

Ulubey Belediyesi ve Zafer Kalkınma Ajansı ortaklığındaki proje kapsamında, kanyona 20 metrelik kuleler üzerine 220 metre uzunluğunda bir zipline parkuru ve 13 metre yüksekliğinde bir dev salıncak inşa ediliyor.

Yine proje kapsamında kanyonda, 5 bin metrekarelik bir alana katlı oyun parkı, 10 metrelik tırmanma parkuru, 12 metrelik atlama kulesi ve parklar yapılıyor.

Her yıl doğa sporlarıyla ilgilenen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan kanyonun yeni yatırımlarla ziyaretçi sayısını da artırması bekleniyor.

Balon uçuşları da planlanıyor

Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu, AA muhabirine, Ulubey Kanyonu'nun bölgenin en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Cam terasın inşasıyla her yıl binlerce turisti ağırlayan Ulubey Kanyonu'nu daha da ilgi çekici hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Koçlu, "Yıllık yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Cam terasın yanında, buraya ne yapabiliriz ve insanları nasıl eğlendirebiliriz diye düşündük. Bu süreçte macera sporları için bir proje başlattık. Zafer Kalkınma Ajansı'na sunduğumuz proje başarılı bulundu ve yapımına başlandı. Biz bu projeyle beraber birçok kişiyi burada eğlendirebileceğimizi inanıyoruz." dedi.

Projenin içerisinde yer alan bazı çalışmaların tamamlandığını kaydeden Koçlu, şunları belirtti:

"Zipline parkurumuz ve dev salıncağımız tamamlandı. Yaklaşık 1 ay içerisinde bu alanı açmayı planlıyoruz. İlçemizde ciddi bir yerli ve yabancı turizm potansiyeli var. Bunu da projelerimizle inşallah hayata geçireceğiz. Ulubey Kanyonunda doğal güzelliklerin korunmuş olması buraya ilgiyi artırıyor. Gelecekte bölgede doğa yürüyüşü parkurları ve balon uçuşları gibi projelerimiz de var."

Koçlu, bu yıl 300 bin ziyaretçiyi ağırlamak istediklerini dile getirerek, "Bu projelerle de bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Macera parkurlarıyla ziyaretçi sayımızda yüzde 100'lük bir artış olacağına inanıyorum. Kanyonumuz zaten oldukça ilgi görüyor. Macera parkuru altında da en değerli yerlerden birisi olacak." diye konuştu.

Uşak'taki Ulubey Kanyonu, macera parkurlarıyla 300 bin ziyaretçi hedefliyor
Uşak'taki Ulubey Kanyonu, macera parkurlarıyla 300 bin ziyaretçi hedefliyor
Uşak'taki Ulubey Kanyonu, macera parkurlarıyla 300 bin ziyaretçi hedefliyor
Uşak'taki Ulubey Kanyonu, macera parkurlarıyla 300 bin ziyaretçi hedefliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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