Uşak'ta yurttaki karantina süreleri dolan 189 kişi tahliye edildi

SUUDİ Arabistan'dan getirilerek Uşak'ta KYK'ya ait Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen, 14 günlük karantina süreçleri dolan 189 kişi, otobüslerle memleketlerine gönderildi.

SUUDİ Arabistan'dan getirilerek Uşak'ta KYK'ya ait Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen, 14 günlük karantina süreçleri dolan 189 kişi, otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilen 189 Türk vatandaşı, Uşak'ta KYK'ya ait Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'ndaki 14 günlük karantina sürecisini doldurdu. Son kez sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlar yurdun önüne getirilen otobüslere bindirildi. 14 günlük karantina sürecinde, düzenli aralıklarla Covid-19 testleri yapılan 189 kişide pozitif vakaya rastlanmadığı öğrenildi. Uşak'taki karantina sürecini değerlendiren Yakup Salih, "Arkadaşlar bizimle çok iyi ilgilendi. Hiçbir sorun yaşamadık. Sağ olsunlar, hepsine teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. Karantina sürecinde, devlet büyüklerinin kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Sezai Salımtaş da, "Her şey mükemmeldi. Bütün ihtiyaçlarımız karşılandı" diye konuştu.

Kaynak: DHA