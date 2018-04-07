Uşak'ta 'Unutulan Türkler Gagauzlar' Konferansı Düzenlendi

Türk Ocakları Uşak Şubesinde "Unutulan Türkler Gagauzlar" adlı konferans düzenlendi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç.Dr.Alper Başer Türk Ocakları Uşak Şubesinde düzenlenen "Unutulan Türkler gagauzlar" adlı konferans'ta konuyla ilgili konuştu.

Alper Başer Türk dünyasının batı ucunda doğu Avrupa'da yaşayan Gagauz Türk topluluğuyla ilgili geçmişten günümüze dek gelinen süreçle ilgili konuştu.

Gagauz Türklerinin sovyetler birliği'nin dağılması sırasında moldovya'nın romanya ile birleşme çabalarına karşı bir tutum alarak 19 ağustos 1990 tarihinde bağımsızlıklarını ilan ettiklerini beyan eden Doç.Dr.Alper Başer bu kadim Türk topluluğun günümüzde de kendi milli ve manevi Türklük değerlerine sadik kaldıklarını belirtti.

Tüm Türkleri birleştiren temel faktör olan Türkçenin önemine dikkat çeken Alper Başer günümüzde Gagauz Türklerin Rus ve Bulgaristan etkisi altında oldukları için dilimizin zaman geçtikçe kaybolma tehlikesinin altını çizdi.

Doç.Dr.Alper Başer, cumhuriyet döneminde Gagauz Türkleri ile ilgili resmi çalışmalar yapılmasının 1930'lu yıllarda Hamdullah Suphi'nin Romanya Elçiliğine atanmasıyla başladığını söyleyerek Atatürk'ün Anadolu dışında yaşayan Türklere olan hassasiyetinden bahsetti ve bu sayede dönemin ekonomik zorluklarını da göz önünde bulundurursak özellikle Türkçe eğitimi konusunda yapılan faaliyetlerin günümüzde hala o coğrafyadaki Türklerin kimliğinin korunmasında kilit rol oynadığının altını çizdi. Başer Ukrayna örneğini göstererek Rusya etkisinin bu bölgede de çok olduğunu söyledi ve olası tehditlere karşı orada yaşayan Türklere sahip çıkılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Anadolu coğrafyasının dışında yaşayan Türklerin durumunun Türkiye Cumhuriyeti milli çıkarlarıyla doğrudan ilgili olduğunu vurgulayan Türk Ocakları Uşak Şube Başkanı Kemal Tunç, bütün Türkler arasında kültürel bağların güçlü tutulmasının öneminin altını çizerek "Gagauz Türkleri gibi unutulmaya yüz koyan soydaşlarımızın durumlarıyla yakından ilgilenmeliyiz" diye konuştu.

Konferansa katılan üniversiteli öğrenciler konuyla ilgili sorular sorarak fikir paylaşımında bulundular. - UŞAK