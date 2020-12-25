Uşak'ta tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
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Uşak'ta tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

25.12.2020 09:13 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:16
Uşak'ta tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Uşak'ın Banaz ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Uşak'ın Banaz ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Refik Turhan (35) yönetimindeki 34 BMM 594 plakalı otomobil, Ankara-Uşak kara yolu Dumpınar mevkisinde İsa H'nin (23) kullandığı 33 CDL 24 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Turhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır şoförü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

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