Yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında saat 20.00 itibari ile yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

(İSTANBUL)- Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında saat 20.00 itibari ile yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kısıtlama sonrası tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu

Sivas'ta saat 20.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu

SİVAS - Sivas'ta saat 20.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu.

İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta içerisinde yayınladığı yeni Covid-19 genelgesi Sivas'ta uygulanmaya başladı. Tedbirler kapsamında saat 20.00 itibariyle il genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Kısıtlamanın ilk saatleriyle birlikte tarihi kent meydanı sessizliğe gömüldü. Açık hava müzesini andıran Şifaiye Medresesi, Buruciye Medresesi, Çifte Minareli Medrese, Kongre Binası, Kale Camisi ve tarihi Valilik binasının bulunduğu kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Kent meydanının havadan çekilen görüntüsü ise mest etti. Öte yandan kısıtlamaya saatler kala kent meydanının kalabalık olduğu da görüldü.

Samsun sokakları sessizliğe büründü

SAMSUN - Korona virüsü tedbirleri kapsamında saat 20.00 itibarıyla kısıtlamanın başlamasının ardından Samsun'da sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında bugün saat 20.00 itibarıyla ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Samsun'da sokaklar boş kaldı. Korona virüsü tedbirleri kapsamında, vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülen Samsun şehir merkezinde yalnızca denetim yapan polisler görüntülendi.

Kısıtlama başlamadan önce evine gitmeye çalışan bir vatandaş, "Şartlar neyi gerektiriyorsa uyacağız. Biz sebep olduk. Millet olarak tamamen duyarsızlığımızdan devlet önlem almak zorunda kaldı. Suçlu biziz" dedi.

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlaması

Şehrin kalabalık meydanlarında hareketlilik azaldı, caddeler işçi servislerine kaldı

MANİSA - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonları saat 20.00'den sabah saat 10.00'a kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması Manisa'da da başladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da uygulamaya girdi. Bugün akşam saat 20.00 itibariyle başlayan kısıtlama sonrası şehrin yoğun olarak kullanılan meydan ve parklarında hareketlilik azaldı. Kentin işlek bulvar ve caddeleri fabrika ve işyerlerine işçi taşıyan servislere kalırken, polis ekipleri de çeşitli noktalarda denetimlerde bulunuyor.

Genelge kapsamında bu akşam 20.00 itibariyle başlayan kısıtlama 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar devam edecek. 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'da tekrar başlayacak olan kısıtlama, 23 Kasım Pazartesi saat 05.00'da sona erecek.

Kısıtlama başladı 'kilit kavşak'ta tüm araçlar tek tek durduruldu

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler devreye girdi

KIRIKKALE - Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak nitelendirilen Kırıkkale'de tüm araçlar tek tek durdurularak izin belgeleri sorgulandı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yeni bir karar alınıncaya dek hafta sonlarında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında ilk uygulama bu akşam 20.00 itibarıyla başladı. Bu kapsamda ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak nitelendirilen Kırıkkale'de, araçların denetimsiz geçişine izin verilmedi. Trafik ekiplerince Ankara-Samsun ve Ankara-Kayseri kara yolu üzerindeki tüm araçlar tek tek durduruldu. Kontrol noktasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların GBT sorguları yapılırken izin belgeleri de kontrol edildi. Polis ekipleri, araçlarda bulunan vatandaşlardan salgın kapsamında alınan tedbirlere uymaları hatırlatmasında bulundu.

Şanlıurfa'da kısıtlama telaşı

Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

ŞANLIURFA - Korona virüs nedeniyle bu gece saat 20.00 itibariyle yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlaması Şanlıurfa'da başladı. Kısıtlamaya dakikalar kala vatandaşları alışveriş ve eve gitme telaşı sardı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni korona virüs tedbirleri genelgesi kapsamında bu gece saat 20.00 itibariyle Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Gece boyunca devam edecek olan kısıtlama yarın sabah saat 10.00 itibariyle son bulacak. Kısıtlamanın başlamasına kısa bir süre kala vatandaşları alışveriş telaşı sardı. Evlerine gitmek isteyen vatandaşlar yollara düştü. Araçlar, yoğun trafikte ilerlerken daha önce kalabalık olan meydanlar sessizliğe bürünmeye başladı. Vatandaşların evlerine sorun yaşamadan ulaşmaları için güvenlik güçleri de çeşitli önlemler aldı. Evlerine gitmekte geç kalanları uyaran ekipler, kurallara uyulmadığı takdirde cezai işlem uygulanacağını belirtti. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte ise cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Şanlıurfa'nın sembolleri arasında yer alan ve sabaha kadar vatandaşların yoğun olarak gezdiği Balıklıgöl de kısıtlamayla birlikte sessizliğe büründü.

"Hayalet şehir" Kapadokya

Sokağa çıkma kısıtlaması Kapadokya sessizliğe büründü

NEVŞEHİR - İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge çerçevesinde korona virüs ile mücadele kapsamında bu akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlaması ile beraber Kapadokya bölgesi adeta hayalet şehre döndü.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 20: 00 itibariyle başladı. Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya bölgesinde de kısıtlamanın başlamasıyla beraber cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri ve jandarma ekipleri, kentin farklı noktalarında uygulama yaptı.

Kapadokya bölgesinde sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber bölge adeta hayalet şehre dönmesi dikkatlerden kaçmadı.

Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte sokaklar boş kaldı

Isparta halkı sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla evlerine çekildi

ISPARTA - Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte sokak ve caddeler boş kaldı. Kentin en yoğun yerlerinden biri olan Kaymakkapı Meydanı sessizliğe büründü.

Korona virüsle(Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu saat 20.00 ile 10.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Isparta'da sokak ve caddeler boş kaldı. Kentin gün içerisinde en yoğun yerlerinden Kaymakkapı Meydanı saat 20.00 itibariyle sessizliğe büründü. Polis de cadde ve sokaklarda denetim yaparak, vatandaşlara evlerine gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Kısıtlamanın ardında Yüksekova sessizliğe büründü

HAKKARİ - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de saat 20.00 itibari ile yapılan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Başlayan kısıtlamanın ardında ilçe sessizliğe büründü.

Türkiye'de korona virüse yönelik alınan yeni tedbirler kapsamında bir dizi kısıtlamalar başlatıldı. Her yerde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar da bu tedbir kapsamında ihtiyaçlarını erken saatlerde temin ederek evlerine çekildiler.

Kısıtlamanın başlamasıyla evlerine çekilen vatandaşlar ve araçların çalışmaması adete şehri sessizliğe bürüdü. Bu doğrultuda ilk uygulama bugün saat 20.00'da başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar devam edecek. 22 Kasım Pazar günü ise saat 20.00'dan 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Gümüşhane'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Esnaflar bulaşın azalması noktasında uygulamadan memnun

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerden birisi olan hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Saatler 20'yi gösterdiğinde caddeler karanlığa büründü.

Caddelerdeki birçok esnaf saat 20.00 olmadan dükkanını kapatıp giderken, saatin yaklaştığı sürede caddelerdeki son işlerini halleden vatandaşların hızlı adımlarla evlerine gittiği gözlendi.

Uygulamadan istisna tutulan işyeri haricinde il merkezindeki tüm işyerleri saatler 20.00'ı gösterdiğinde kapatırken, caddeler karanlığa gömüldü.

Yarın sabah 10.00'a kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında dükkanını kapatan esnaflardan Efkan Oğur, "Normal şartlarda 21'de kapattığımız dükkanı yeni tedbirler kapsamında 20'de kapattık. Bundan sonra hafta sonları bu saat olmadan kapatacağız. Uygulama iyi oldu. Bulaşın azalması için böyle birşeye ihtiyaç vardı. Devletimiz de bu işe el attı. Kurallara harfiyen uyacağız" dedi.

Bir başka esnaf Ali Kızmış ise "Saat 20'de kapatacağı yalnız saat 22'ye kadar evlere paket servisi yapacağız. Uygulamadan memnunuz. İnşallah bu beladan kurtuluruz. Yeter ki kurtulalım" diye konuştu.

Elazığlılar kısıtlama ile evlerine çekildi, şehir sessizliğe büründü

ELAZIĞ - Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge kapsamında getirilen kısıtlamalar başladı. Gün içinde lokanta gibi işletmeler paket sevisine geçerken 20: 00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması da başladı.Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da kent merkeziyle birlikte tüm sokaklar sessizliğe büründü.Sağlık çalışanları gibi görevinin başında olanlar için ise nöbetçi otobüsler hazır bekletildiği kentte, güvenlik güçleri de denetimlere başladı.

Halk Otobüs şoförlüğü yapan ve görevinin başında olan Şevket Yılmaz ise alınan tedbir kurallarının yerinde olduğunu belirterek, " Devlet büyüklerinin aldığı bu kurallar yerinde ve mantıklı. Kurallara riayet etmemiz lazım. Yapılmadığı müddetçe vaka sayıları bayağı artıyor. Bu yüzden hem ekonomik hem sosyal hem de kültürel olarak her türlü etkileniyoruz. Vatandaşların da bu konuda sağduyulu olması lazım. Gece çalışanlar var, onların mağdur olmaması için biz de görevimizin başındayız. özellikle sağlık çalışanların hastaneye gidiş gelişleri için görevimizin başındayız. şuan yasağa uyulma oranı bayağı bir yüksek. Sadece dışarıda olması gerekenler dışarıda" diye konuştu.

Karaman'da sokaklar boş kaldı

KARAMAN - Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00'da başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Türk Dilinin Başkenti Karaman'da sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Bugün saat 20.00 itibariyle ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Karaman'da da sokaklar adeta boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülen Karaman şehir merkezinde sadece polisler ve sokağa çıkma izni bulunanlar görüntülendi. Şehrin en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesinde ise polis ekipleri gezen bazı araçları durdurarak kontrol etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı