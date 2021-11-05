Uşak'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşak'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

AA / Orhan Sunal - Haberler | Güncel
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Uşak'ın Banaz ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 77 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

BANAZ, UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 77 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Ankara-İzmir kara yolu Dilek Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ateş'e, Burak G. (27) idaresindeki 34 CYK 244 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan Ateş müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Burak G. gözaltına alındı.

AA / Orhan Sunal - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title