Uşak'ta otomobilde 3 gram metamfetamin ele geçirildi
Uşak'ın Eşme ilçesinde polis ekiplerince durdurulan otomobilde 3 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Uşak'ın Eşme ilçesinde polis ekiplerince durdurulan otomobilde 3 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu. Araçtaki aramada, 3 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Egemen Çıvgın