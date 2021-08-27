Uşak'ta otomobilde 3 gram metamfetamin ele geçirildi
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Uşak'ta otomobilde 3 gram metamfetamin ele geçirildi

Uşak'ta otomobilde 3 gram metamfetamin ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Enes Egemen Çıvgın - Haberler | Güncel

Uşak'ın Eşme ilçesinde polis ekiplerince durdurulan otomobilde 3 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde polis ekiplerince durdurulan otomobilde 3 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu. Araçtaki aramada, 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Egemen Çıvgın

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