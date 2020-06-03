Uşak'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
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Uşak'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Uşak'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı Çarpışan otomobillerden birisi şarampole devrildi: 2 yaralı Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, çarpışan otomobillerden birisi kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

03.06.2020 20:16 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:20

Uşak'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Çarpışan otomobillerden birisi şarampole devrildi: 2 yaralı

UŞAK - Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, çarpışan otomobillerden birisi kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olayda, 2 kişi yaralandı.

Banaz, ilçesi Büyükoturak kavşağında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 64 LC 794 plakalı otomobil, Banaz'dan Afyon istikametine giden M.M. idaresindeki 43 EB 558 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole savrulan otomobilde bulunan sürücü M.M. ile araçta bulunan Y.M., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Uşak'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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