Uşak'ta manavın kasasından para çalınma anı güvenlik kamerasında

Uşak'ta bir manavdaki kasadan para çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Uşak'ta bir manavdaki kasadan para çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Dikilitaş Mahallesi'nde kapalı olan manav dükkanından 950 liranın çalındığını fark eden H.Ö. durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kasanın çekmecesinden parayı alan şüphelinin M.K. olduğunu tespit etti.

Ekipler, M.K'yi Köme Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

M.K'nin çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasının olduğu ve 9 ayrı hırsızlık suçundan da hakkında işlem yapıldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde üzerinde kapüşonlu hırka bulunan şüphelinin manav dükkanına girmesi ve çekmecede bulunan paraları alıp kaçması görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık