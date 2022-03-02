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Uşak'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

AA, Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

Yoğun kar yağışı nedeniyle Uşak-Ankara kara yolunda ulaşım aksadı.

ANKARA (AA) - Yoğun kar yağışı nedeniyle Uşak- Ankara kara yolunda ulaşım aksadı.

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Uşak- Ankara kara yolu trafiğe kapandı.

Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı kara yolunda, uzun araç kuyrukları oluştu.

Bazı sürücüler araçlarını durdurup yolun açılmasını beklerken, Banaz Kaymakamı Musa Aydemir bölgeye gelerek çalışmaları inceledi.

Ankara'ya ev eşyası götürdüğünü söyleyen Osman Sakman, AA muhabirine, Büyükoturak mevkisinde yaklaşık 1 saattir yolun açılmasını beklediğini söyledi.

Ticari taksi sürücüsü İsmail Yücel ise "Yolda kalan bir vatandaşı almak için yola çıkmıştım. Kendim de burada yolda kaldım. Yolun açılmasını bekliyoruz." dedi.

Sürücülerden Ali Cınık da Ankara'ya gitmek için yola çıktığını, yaklaşık 1 saat beklediğini kaydetti.

Kara yolları ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kontrollü olarak trafik akışının sağlandığı kara yolunda ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Tragger, Ankara, Uşak, kar, Güncel, Haberler

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