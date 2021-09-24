Uşak'ta çiftçinin kaybettiği keçi sürüsünü, jandarma buldu - Haberler
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Uşak'ta çiftçinin kaybettiği keçi sürüsünü, jandarma buldu

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ta çiftçinin kaybettiği keçi sürüsünü, jandarma buldu

Uşak'ın Banaz ilçesinde çiftçinin kaybettiği 53 keçi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

BANAZ, UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde çiftçinin kaybettiği 53 keçi, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Yazıtepe köyünde çiftçilik yapan H.A'nın (72) merada otlattığı keçiler kayboldu. Bölgede yapılan aramalarda keçiler bulamayınca durum Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, meranın 5 kilometre uzağındaki Taşoluk mevkisinde keçileri buldu.

Ekipler, 53 keçiyi H.A'ya teslim etti.

Uşak'ta çiftçinin kaybettiği keçi sürüsünü, jandarma buldu

Uşak'ta çiftçinin kaybettiği keçi sürüsünü, jandarma buldu

Uşak'ta çiftçinin kaybettiği keçi sürüsünü, jandarma buldu

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri
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