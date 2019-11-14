Uşak'ta bariyerlere çarpan otobüsün sürücüsü öldü
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Uşak'ta bariyerlere çarpan otobüsün sürücüsü öldü

Uşak'ta yol kenarındaki bariyerlere çarpan otobüsün sürücüsü, demir parçalarının vücuduna saplanması sonucu hayatını kaybetti.

14.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:10
Uşak'ta bariyerlere çarpan otobüsün sürücüsü öldü

'ta yol kenarındaki bariyerlere çarpan otobüsün sürücüsü, demir parçalarının vücuduna saplanması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 'dan 'e giden Bünyamin Alkan (53) yönetimindeki 16 MBV 17 plakalı yolcu otobüsü, Uşak şehir merkezi Şehit Asteğmen Mehmet Bozkuş Köprülü Kavşağı'nda yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Bariyerden çıkan demir parçalarının vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanan sürücü Alkan, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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