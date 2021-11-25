Uşak'ta AK Partili kadınlardan kadına yönelik şiddete karşı açıklama - Haberler
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Uşak'ta AK Partili kadınlardan kadına yönelik şiddete karşı açıklama

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ta AK Partili kadınlardan kadına yönelik şiddete karşı açıklama

AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanlığınca "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla açıklama yapıldı.

UŞAK (AA) - AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanlığınca "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla açıklama yapıldı.

Partinin İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında açıklamayı okuyan İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, kadına yönelik şiddetin sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bir sorun olduğunu söyledi.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik reform niteliğinde adımlar attığını söyleyen Sabancı, şiddetin her türlüsüne karşı topyekun mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sabancı, şöyle konuştu:

"Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok. Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek, canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Toplumumuzu derinden etkileyen şiddet konusunun temeline inildiğinde çözümün topyekun mücadele ile sağlanacağına inanıyoruz. Öyle ki, kadına yönelik şiddet konusu üzerinden siyaset yapılmayacak kadar hassas ve insani bir konudur."

Basın açıklamasına partinin İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar ve partililer de katıldı.

Uşak'ta AK Partili kadınlardan kadına yönelik şiddete karşı açıklama

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AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

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