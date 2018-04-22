Uşak'ta 23 Nisan Bisiklet Şenliği Düzenlendi

Uşak Belediyesi ve Uşak Üniversitesi işbirliğiyle ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bisiklet şenliği düzenlendi.

Uşak Üniversitesi 1 Eylül yerleşkesi önünde toplanan üniversite öğrencileri ve vatandaşlar kampüs ile Uşak merkez arasına yapılan yaklaşık 5 km'lik bisiklet yolunda pedal çevirdi.

Etkinliğe katılan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ekrem Savaş Uşak Üniversitesinin yeşil pedal bisiklet topluluğuyla fotoğraf çektirdi. Burada konuşan Rektör Savaş etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirirken "Keşke binlerce öğrenci burada olsaydı" şeklinde konuştu. Teknoloji ve rahat yaşamın günden güne geçleri İngilizce tabirce "Our Weight" yaptığını ileri süren Rektör Savaş;"Bisiklet kullanımının artırmamız lazım, ülke olarak, şehir olarak, üniversite olarak. Gelişmiş ülkelere baktığımızda, Amerika'ya baktığımızda bisiklet kullanmayan ülkeler daha çok Our Weigh, bununla beraber Çin gibi Hindistan gibi ülkelere gittiğinizde çok farklı bir manzara ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu güzel bir organizasyon, bu gibi organizasyonların devam etmesini, bisiklet kullanımının en kısa zamanda üniversite ile şehir arasında artırılmasını gönülden istemekteyiz" dedi.

Etkinlikte konuşan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da etkinlik dolayısıyla Uşak Üniversitesi ve il merkezi arasında yapılan yaklaşık 5 km'lik bisiklet yolunun açılışının yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Cahan, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı;"Tüm gençlerimize, üniversitemize, şehrimize hayırlı uğurlu olsun. İstiyoruz ki üniversiteli gençlerimiz aynen şimdi olduğu gibi bu yolda hem bisiklet sürsün hem yürüyüş gerçekleştirsin. İnşallah bundan sonra da bu tür etkinliklerle devam edeceğiz"

Bisiklet şenliği Başkan Cahan ve Rektör Şahin'in kurdeleyi kesmesiyle başladı. Cahan ve Şahin bir müddet beraber pedal çevirdi.

Uşak Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Salim Gören etkinlikte motorlu paraşüt gösterisi düzenlendi. Uşak'ta aktif olarak yamaç paraşütü ve motorlu yamaç paraşütü uçuşları yaptıkları bilgisini veren Gören 2011 yılından beri uçtuğunu ve Uşaklı gençlere bu sporu sevdirmek için uğraş verdiklerini söyledi. Gören; "Bugün düzenlenen bisiklet turunun üzerinde uçuşumuzu gerçekleştirdik. Uşak'ta bu sporu yapmak isteyen herkesi bekliyoruz" şeklinde konuştu. - UŞAK