Uşak'ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları
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Uşak'ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Haberler | Yerel

Uşak'ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Uşak'ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gerçekleştirilen çelenk sunumlarıyla kutlandı.

Uşak'ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları

UŞAK - Uşak'ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gerçekleştirilen çelenk sunumlarıyla kutlandı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma programına Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ali Karaoba, parti yetkilileri, sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Program Ali Karaoba'nın CHP adına çelenk sunumuyla başladı. Ardından sivil toplum kuruluşları yetkilileri de çelenkler sundu. Çelenk sunumlarının ardından 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla tören sona erdi. Ayrıca kutlamalar, yapılacak çeşitli etkinliklerle gün boyu devam edeceği öğrenildi.

Uşak'ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları
Uşak'ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları
Uşak'ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları
Uşak'ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç

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