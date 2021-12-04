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Uşak Belediyesi sınav haftasında olan öğrencileri de unutmadı

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Haberler | Yerel

Uşak Belediyesi sınav haftasında olan öğrencileri de unutmadıUŞAK Yapılan etkinliklerle eğitime ve öğrenciye verdiği değeri gösteren Uşak Belediyesi, sınav haftasında olan 3 bin Uşak Üniversitesi öğrencisine Uşak tarhanası ikram etti.

UŞAK (İHA) - Uşak Belediyesi sınav haftasında olan öğrencileri de unutmadı

UŞAK Yapılan etkinliklerle eğitime ve öğrenciye verdiği değeri gösteren Uşak Belediyesi, sınav haftasında olan 3 bin Uşak Üniversitesi öğrencisine Uşak tarhanası ikram etti.

Düzenlenen etkinlik ve projelerle, eğitime ve öğrenciye verdiği değeri gösteren Uşak Belediyesi, düzenlenen etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Düzenlenen etkinlik kapsamında vize haftasında olan yaklaşık 3 bin Uşak Üniversite öğrencisine Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın tarafından kurulan Genç Kuşak Topluluğu tarafından tarhana çorbası ve simit ikram etti. Geç saate kadar sınav hazırlığında bulunan çoğunluğu il dışından gelen öğrenciler, yapılan bu anlamlı etkinlik karşısında duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Başkan Mehmet Çakın'ın da başarı dileklerini alan öğrenciler yapılan jestten dolayı da Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Uşak Belediyesi'ne de teşekkürlerini sundu. Sınav stresi yaşayan öğrenciler, böylesine önemli bir süreçte hatırlanmak ve düşünülmenin çok anlamlı olduğunu ve kendilerine bir aile sıcaklığıyla yaklaşılmasından dolayı çok memnun oldukları dile getirdi.

Uşak Belediyesi sınav haftasında olan öğrencileri de unutmadı

Uşak Belediyesi sınav haftasında olan öğrencileri de unutmadı

Uşak Belediyesi sınav haftasında olan öğrencileri de unutmadı

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Son Dakika Haberleri

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