Urumçi olayları, Londra ve Stockholm'de protesto edildi

Urumçi olaylarının 11. yılı dolayısıyla İsveç'in başkenti Stockholm ile İngiltere'nin başkenti Londra'da Çin yönetimi protesto edildi.

Urumçi olaylarının 11. yılı dolayısıyla İsveç'in başkenti Stockholm ile İngiltere'nin başkenti Londra'da Çin yönetimi protesto edildi.

İsveç Uygur Maarif Derneği üyeleri, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de 5 Temmuz 2009'da gerçekleşen olayların 11. yılı nedeniyle Çin'in Stockholm Büyükelçiliği önünde toplandı.

Eylemciler, Çin yönetimini eleştiren pankartlar açtı ve "Çin, Doğu Türkistan'dan çık" ve "Doğu Türkistan'daki katliam durdurulsun" sloganları attı.

İsveç Uygur Maarif Derneği Başkanı Nijat Turkun, burada yaptığı açıklamada, Uygur Türklerinin yıllardır Çin işgali altında aynı sıkıntıları yaşadığını belirtti.

Turgun, Çin'in Uygur Türklerine etnik temizlik operasyonları yaptığını vurgulayarak, "Çin'in başlattığı etnik ve dini temizlik operasyonları ile etnik ayrımcılık siyaseti nedeniyle, yüzlerce masum insanın kanı aktı." dedi.

Urumçi'de 26 Haziran 2009 tarihinde yaşanan olayları hatırlatan Turgun, "Çin'in Guvangdong eyaletine bağlı Şavguan kentindeki oyuncak fabrikasında çalışan 800 Uygur Türkü, 4 binden fazla cani ve barbar Çinlinin saldırısına uğramıştır. Çinli yetkililerin sessizce izlediği ve gece başlayıp sabaha kadar sürdürülen bu saldırıda çok sayıda masum Uygur erkek kadın demeden linç edilerek şehit edilmiş veya kendilerinden bir daha haber alınamamıştır." ifadelerini kullandı.

"Toplama kamplarını kapatın"

İngiltere'de Çin'in Londra Büyükelçiliği önünde toplanan protestocular da, Uygur Türklerinin maruz kaldığı çalışma kampları ile "yeniden eğitim" adı verilen kamplarda tutulması gibi uygulamalara son verilmesini istedi.

"Toplama kamplarını kapatın", "Etnik temizliğe son verin" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, sık sık "Doğu Türkistan'a özgürlük" sloganları attı.

Burada bir konuşma yapan insan hakları aktivisti Rahima Mahmut, "Halkım, kendi ülkem Doğu Türkistan'da cezalandırma korkusu olmadan kültürlerini yaşayamıyor. Şu an 3 milyondan fazla Uygur, sözde yeniden eğitim kamplarında tutuluyor. Kadınlar sistematik tecavüz, zorla kısırlaştırma ve zorla evliliklerle karşı karşıya. Çocuklar ebeveynlerinden ayrılıyor ve hapishane benzeri anaokullarında kimlikleri ellerinden alınıyor." dedi.

Urumçi Olayları

26 Haziran 2009'da bir oyuncak fabrikasında en az 2 Uygur Türkünün öldürülmesinin ardından olaylar çıkmıştı. Çin güvenlik güçlerinin 5 Temmuz'daki müdahalesinde yüzlerce kişinin öldüğü bildirilmişti.

Uygur Türkleri, müdahale sırasında binden fazla kişinin öldürüldüğünü belirtirken, Çin hükümeti çoğu Çinli toplamda 184 kişinin öldüğünü iddia etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş