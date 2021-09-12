Urla'nın kurtuluşunun 99. yılı coşku ile kutlandı - Haberler
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Urla'nın kurtuluşunun 99. yılı coşku ile kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Cenk Özen - Haberler | Yerel

Urla'nın kurtuluşunun 99. yılı coşku ile kutlandı 12 Eylül Urla'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı coşku ile kutlandı.

Urla'nın kurtuluşunun 99. yılı coşku ile kutlandı

İZMİR - 12 Eylül Urla'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı coşku ile kutlandı.

Saat 10.30'da kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlik daha sonra Urla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstüne çelenk koyularak devam etti. İstiklal Marşı'nın okunması ve aziz şehitlerimiz için yapılan bir dakikalık saygı duruşundan sonra Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, şiirler okundu, halk oyunları gösterileri yapıldı.

12 Eylül Urla'nın kurtuluşunun 99. yılı etkinliklerine; Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, Garnizon Komutanı Albay Osman Altun, Urla Cumhuriyet Başsavcılığı Vekili Cağrı Başaran Oğuz, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri başkan ve yöneticileri, Urlalı vatandaşlar katıldı. Rahvan atçılar kulübünün atlarının Türk bayrakları ile süslenerek kortejde yürüyüş yaptırılması dikkat çekti.

Urla'nın kurtuluşunun 99. yılı coşku ile kutlandı

Urla'nın kurtuluşunun 99. yılı coşku ile kutlandı

Urla'nın kurtuluşunun 99. yılı coşku ile kutlandı

Urla'nın kurtuluşunun 99. yılı coşku ile kutlandı

Urla'nın kurtuluşunun 99. yılı coşku ile kutlandı

Urla'nın kurtuluşunun 99. yılı coşku ile kutlandı

Urla'nın kurtuluşunun 99. yılı coşku ile kutlandı

Urla'nın kurtuluşunun 99. yılı coşku ile kutlandı

Urla'nın kurtuluşunun 99. yılı coşku ile kutlandı

Urla'nın kurtuluşunun 99. yılı coşku ile kutlandı

Urla'nın kurtuluşunun 99. yılı coşku ile kutlandı
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