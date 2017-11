Urla'da Oryantiring Şampiyonası Aralık'ta Yapılacak

Şampiyona kapsamında kentte birçok etkinlik düzenlenecek.

Şampiyona öncesi İskele Urit Restoran'da basın toplantısı düzenlendi. Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz ve Urla PTT Müdürü ve Organizaspon Tanıtım Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Fırat'ın da yer aldığı toplantıda Urla'nın değerlerine sahip çıkmak ve tanıtımını yapmak, planlı etkinlikler ile ilçeye yılın her mevsiminde hareketlilik kazandırmak, yöresel ürünlerin tanıtımını yaparak Urla'ya dışarıdan gelecek ziyaretçi sayısını artırmak ve ilçenin adını yurt içi ve yurt dışında duyurmak olduğu belirtildi.



UYAR: "AYAKLARI YERE BASAN, İNANILAN BİR PROJE"



Toplantıda konuşan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar; Herkesin belediyeye bir proje ile geldiğini, herkesin Urla için bir şeyler yapmak istediğini belirtti. Uyar konuşmasına şöyle devam etti;



"Oryantiring yarışması iyi bir proje. Ayakları yeren basan, amacı güzel ve inanılan bir proje. Bu yarışmaya çok sayıda esnafımız sponsor oldu. Bu bizi çok mutlu etti. Urla birlik ve beraberliğini birkez daha göstermiş oldu. Her ay ilçemizde etkinlik yapmak istiyoruz. Bu sayede dinamik oluyoruz. 111 km sahile sahibiz ama her zamanda deniz, kum, güneş yetmiyor. Farklı etkinliklerle Urlamızın kültürünü, değerini tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Bu projede onlardan birisidir. Böylesi güzel bir yarışmada Urla Belediyesi olarak yer almaktan dolayı son derece mutluyuz. İnşallah Mart ayında daha da büyüğünü yapacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

"Proje çok kısa sürede başladı ama çok hızlı gelişti. Büyükşehirlerde stresten uzaklaşmak isteyenler farklı hobilerin peşine düşüyor" diyen Urla Kaymakamı Önder Can "Bu sporda onlardan biridir. Urla'da böyle birlik ve beraberliği görmek beni mutlu etti. Urla için güzel şeyler yapmak istiyoruz. Bu sporun önümüzdeki yıllarda geleneksel hale geleceğine inanıyorum" dedi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz ise; "Sibel Başkanımızla İstanbulda bir ödül töreninde tanıştık. Ve şuan burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Oryantirig çok fazla duyulmayan bir spor. Ama Urla'da çok hızlı bir şekilde gerçekleşti her şey. Burada Urla Belediyesiyle, mülki amirleriyle, sponsorlarıyla birlik olunmuş. Bu bizi çok umutlandırdı. Bu sporun ilerde çok farlı boyutlarda olacağına inanıyorum. İnşallah uluslararası boyuta taşınır. Herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

YARIŞMADA NELER OLACAK

16-17 Aralık'ta Urla'da gerçekleşecek olan Urla Klazomenai Oryantiring Şampiyonasında, "Doğal Sofra Grubu", "Kadın Üretici Pazarı", "Müzik sunumları", "Anaokulu öğrencileri faaliyeti", "USYAD etkinlikleri", "İlçe Sağlık Müdürlüğü etkinlikleri", Türk Kızılayı Urla Şubesi etkinlikleri", İmza Günü etkinliği", "Deney stantları", Vosvosçular etkinliği", "Motorsiklet Bilgilendirmeleri" ve "Fotoğraf Yarışması" düzenlenecek.