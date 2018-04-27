Urla'da "Enginar" Coşkusu

FESTİVAL PAZAR GÜNÜ SONA ERECEK.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bölgedeki tarım üreticisine verdikleri desteğin, ülkedeki destekten 2.5 kat fazla olduğunu söyledi. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, "Enginar üreticimizin geliri 3 yıl da tam yüzde 275 oranında arttı. 4 yıl önce kurduğumuz hayaller gerçekleşti" dedi.

Urla'da Uluslararası festival Jandarma Kavşağı'ndan, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. Atlarıyla kente gelen Urlalı üreticiler, kadınlar, gençler, çocuklar ve STK'ların desteğiyle yapılan yürüyüş, hep bir ağızdan söylenen "İzmir Marşı" ile son buldu.

ÜRETİCİMİZİN EKMEĞİNİ BÜYÜTTÜK

Daha sonra açılış töreninde folklor gösterisinin ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 6 yaşından 27 yaşına kadar tütün üreten bir ailenin çocuğu olarak çiftçilik yaptıklarını belirtti, "Toprak anadır, toprak bakarsanız, severseniz, toprak sizi hiç ama hiç aç bırakmaz" dedi. Başkan Kocaoğlu, Türkiye'de süreç içerisinde çiftçinin kan kaybettiğini, üretemez hale geldiğini de vurguladı şunları söyledi:

"Göreve geldiğimizde belki aile mesleğimiz çiftçliğin bende bıraktığı izle tarımın mutlaka ayağa kaldırılması gerektiğine inandım. Çiftçiye, hayvancılık yapana kırsalda yaşayan bütün insanlarımıza dokunacak projeler yaptık. Destekler verdik ve devam edeceğiz. Türkiye'de tarım üretimi 2.1 arttı. İzmir'de ise yüzde 5,5 arttı yani İzmir Büyükşehir Belediyesi verdiği destekle sektörü Türkiye tarımından 2.5 kat fazla büyümesini sağladı. Kırsalda yaşayanların gelir düzeyi arttı. Ziraat odaları vasıtasıyla teknolojik ürünler dağıtıldı."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz kocaoğlu, tarıma verdikleri destekleri inançla sürdüreceklerini de belirtirken, "Belediye başkanları kentinin hayat kalitesini arttıracak lokmasını büyütecek politikalar uygulaması gerekir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu bunu var gücüyle uygulamış ve bu inançla uygulamaya devam edecek" dedi.

URLA TOPRAĞA DÖNÜYOR

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ise konuşmasında bölgenin en önemli zirai ürünü tütün üretiminde yıllar içerisinde çiftçinin yanlış politikalarla uzaklaştırıldığını anlattı. Uyar, ilçede tarlasını villa yapımı için satan çiftçinin daha sonra yapılan villalarda bekçi olarak çalışmak zorunda kaldığını da hatırlatırken, "Bizlere dayatılan yanlış tarım politikalarının bu zenginliği tüketmesine göz yummak tarım topraklarımızın cinayetine ortak olmak demektir" dedi.

İYİ Kİ KOCAOĞLU VAR

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İyi ki İzmir Büyükşehir Belediyemiz var. İyi ki Aziz Kocaoğlu var, çünkü daha önce ülkemizde kimsenin düşünemediği Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığını kurarak tarımsal ve kırsal kalkınma adına örnek çalışmalara imza attı. Yerelde kalkınma hedefiyle üreticiye destek olan, köyden kente göçü önleyip istihdam alanı yaratırken ürünlerin iç ve dış pazarlarda yer bulmasına öncülük ederek "İZMİR MODELİ" ile Türk Tarımına örnek oldu. Yarımada'nın binlerce yıldan süzülüp günümüze ulaşan doğal, kültürel ve tarihi mirasını, İzmir Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi ile koruma altına aldı."

ENGİNAR ÜRETİMİ VE KAZANCI ARTTI

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, 4 yıl önce bir hayal kurarak enginar festivalini başlattıklarını belirtirken, şöyle devam etti:

"Biz bundan 4 yıl önce bir hayal kurduk. Günden güne tütün misali azalan enginar üretimi direnişiydi bu aslında. Tarım arazilerimizi sattırmamak adına bir eylem başlattık. Adına da festival dedik. Herkes bu büyük, koca etkinliği festival zannederken, biz enginar üreticisiyle el ele verip bir çığır açtık. Uluslararası Urla Enginar Festivali, Urla'nın sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen bilinçli, programlı bir eylem planıdır. Enginar üreticimizin gelirinin 3 yıl da tam yüzde 275 oranında arttığını biliyor musunuz?

İlk festival yılımız olan 2014'te enginar ekim alanımız 1milyon 600 bin metrekare iken 2017 yılında bu oran 3 milyon metrekareye ulaşmış. Yani Urla'da enginar üretimi 3 yılda yüzde 87 buçuk oranında artmış. İşte bu yüzden Enginar Festivalini yalnızca eğlenmek adına yapılan bir festival olarak değerlendirmemek gerek."

Başkan Uyar, Urla'da bu bölge için çok özel olan hurma zeytinin gen haritasını İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile çıkarıp yarımadaya özgü bir ürün olduğunu kanıtladıklarını da vurguladı, "Kınalı bamyamız, katmerimiz, çalkamamız için de aynı çalışmaları sürdürüyoruz. Biz bu işin peşini bırakmıyoruz. Enginar festivalimiz ayrıca yerel ekonomik kalkınmanın sağlanması için gerçekleştirilen bir Gastronomi Turizmi etkinliğidir. Gastronomi turizmi yılın 12 ay gerçekleştirilebilen bir turizm çeşididir" dedi.

Başkan Uyar konuşmasının son bölümünde enginar festivaline büyük desteği olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne, Ziraat Odası'na, Doğal Sofra'ya, Urlalı kadınlara teşekkür etti, "En büyük teşekkürüm ise Köylü milletin Efendisidir diyen laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e.. Büyük Atatürk'e selam olsun" diye seslendi.

Açılış töreninde Konuşan Urla Kaymakamı Önder Can, festivalin üreticiye ve köylüye sağladığı büyük gelişmeler için emek verenlere teşekkür etti. Urla Ziraat Odası Başkanı Nurettin Kılınç ise bu festivalin düzenlenerek çiftçiye büyük destek sağlamasında öncü rol oynayan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar olduğunu söyledi, "Üreticimiz adına kendilerine minnettarız" dedi.