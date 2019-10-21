Ürkmezer'den yeni kaymakamlık binası sahasında inceleme

21.10.2019 16:45

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yeni kaymakamlık binasının yapılması planlanan sahada incelemelerde bulundu.



İçişleri Bakanlığı ve Kastamonu Karayolları Bölge Müdürlüğü arasında trampası yapılan, yeni kaymakamlık binası yapımı için tahsis edilen halihazırda Karayolları 153. Şube Şefliği tarafından kullanılan sahada incelemelerde bulunan Ürkmezer, Safranbolu Milli Emlak Şef Vekili Yavuz Giray'dan bilgi aldı.



İlçe Emniyet Müdürlüğünün de yapılması planlanan alandaki incelemede Kaymakam Ürkmezer'e, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emrah Aydın ile birlikte belediye personelleri eşlik etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA