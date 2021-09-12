ÜRGÜP'TEKİ FESTİVALDE İLK DOZ AŞISINI YAPTIRAN 100 KİŞİ BALONA BİNDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÜRGÜP'TEKİ FESTİVALDE İLK DOZ AŞISINI YAPTIRAN 100 KİŞİ BALONA BİNDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen 49'uncu 'Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali'nde ilk doz aşısını yaptırıp kurayla belirlenen 100 kişi, sıcak hava balonuna bindi.

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen 49'uncu 'Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali'nde ilk doz aşısını yaptırıp kurayla belirlenen 100 kişi, sıcak hava balonuna bindi. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "1 hafta boyunca ilk doz aşısına başlayan insanlarımızın arasından kurayla seçtiğimiz misafirlerimizi balonla buluşturmanın mutluluğu içindeyiz" dedi.

'Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali' son gününe sıcak hava balonu etkinliği ile başladı. Ürgüp Belediyesinin düzenlediği etkinlik kapsamında ilk doz aşısını yaptırıp kurayla belirlenen 100 kişi, sıcak hava balonuna binme hakkı kazandı. Sabahın ilk ışıklarında alana gelen vatandaşlar sıcak hava balonuna bindi. Kurayla belirlenen talihliler Kapadokya'yı gökyüzünden izleme imkanı buldu. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Artık festivalimizin son gün sabahındayız. Festivalimizi taçlandırma adına sabah uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Balonlarımız şişiyor. Bölgenin güzelliklerini birazdan misafirlerimizle birlikte seyretme imkanı bulacağız. Bölgemizi en güzel şekilde tanıttığımıza inanıyorum. Festival çok yoğun katılım ile gerçekleşiyor. Bölge ekonomisine fayda sağlayacağını düşündüğümüz festivalin son günündeyiz. Balon uçuşundan sonrada inşallah bağımıza geçeceğiz. Bağ bozumu ile festivalimizi sonlandıracağız" diye konuştu.

Kurayla belirlenen 100 kişinin sıcak hava balonuna bindiğini kaydeden Aktürk, "Pandemiden kurtulmanın yolu aşıdan geçiyor. İnsanlara aşılarını en kısa sürede yaptırmalarını öneriyorum. Biz de bu vesileyle festivalimizde sosyal farkındalık oluşturalım dedik. 1 hafta boyunca ilk doz aşısına başlayan insanlarımızın arasından kurayla seçtiğimiz misafirlerimizi balonla buluşturmanın mutluluğu içindeyiz. Pandemiden kurtulmamız için aşımızı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kurayla sıcak hava balonuna binme hakkı kazanan Recep Küçüköver ise, "Ürgüp Belediyesi'ne böyle bir etkinliği düzenlediği için teşekkür ediyoruz. Bizde aşımızı olduk. Balona binmeye hak kazandık. Çok mutlu olduk" dedi.

ÜRGÜP'TEKİ FESTİVALDE İLK DOZ AŞISINI YAPTIRAN 100 KİŞİ BALONA BİNDİ

ÜRGÜP'TEKİ FESTİVALDE İLK DOZ AŞISINI YAPTIRAN 100 KİŞİ BALONA BİNDİ

ÜRGÜP'TEKİ FESTİVALDE İLK DOZ AŞISINI YAPTIRAN 100 KİŞİ BALONA BİNDİ

ÜRGÜP'TEKİ FESTİVALDE İLK DOZ AŞISINI YAPTIRAN 100 KİŞİ BALONA BİNDİ

ÜRGÜP'TEKİ FESTİVALDE İLK DOZ AŞISINI YAPTIRAN 100 KİŞİ BALONA BİNDİ

ÜRGÜP'TEKİ FESTİVALDE İLK DOZ AŞISINI YAPTIRAN 100 KİŞİ BALONA BİNDİ

ÜRGÜP'TEKİ FESTİVALDE İLK DOZ AŞISINI YAPTIRAN 100 KİŞİ BALONA BİNDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Uğur İbrahim Altay
Magazin Ece Üner Beren Saat Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Marcao Cristiano Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ersin Tatar Hamid Karzai
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ÜRGÜP'TEKİ FESTİVALDE İLK DOZ AŞISINI YAPTIRAN 100 KİŞİ BALONA BİNDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 10:05:56. #1.17#