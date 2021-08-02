Ürgüp'ten Manavgat'a gıda yardımı
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Ürgüp'ten Manavgat'a gıda yardımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde belediye tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından zarar gören vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasında toplanan bir tır gıda ve ihtiyaç malzemesi Manavgat'a gönderildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde belediye tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından zarar gören vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasında toplanan bir tır gıda ve ihtiyaç malzemesi Manavgat'a gönderildi.

Ürgüp Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında hayırseverler sabah saatlerinden itibaren gıda kolileri, bebek maması ve bezi, su, battaniye, hijyen paketleri gibi bölgede ihtiyaç duyulan malzemeleri yardım tırına getirdi. Yardım kampanyasına minik iki kardeşin de marketten aldığı ürünleri getirerek destek vermesi duygu dolu anlar yaşattı.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Biliyorsunuz ciğerlerimiz yanıyor. Ciğerlerimiz yanarken de bizler buna kayıtsız kalamazdık. Ürgüp Belediyesi olarak hızlı bir şekilde organizasyonumuzu yaptık. Organizasyonumuza tim sivil toplum örgütlerini, siyasi partileri davet ettik. En önemlisi de Ürgüplü tüm hemşerilerimizin bu olaya duyarsız kalmadığını bugün bir kez daha görmüş bulunuyoruz. Hamdolsun bugünleri atlatacağız. Gün birlik ve beraberlik olma günü, yaraları hep birlikte sarma günü. Devletimiz güçlü ve kudretli. Bizler de elimizden geldiğince onlara her türlü yardıma hazırız. Bir seferberlik ilan ediyoruz. Onların her türlü yanlarında olduğumuzun mesajını veriyoruz. Şu an evleri yanan birçok vatandaşımız çok zor durumda. Onlara bu yardım tırımızı Ürgüp'ten Manavgat'a doğru yola çıkartacağız. Biliyorsunuz biz AFAD ile koordineli çalışıyoruz. Oradan bizlere gelen ihtiyaç listelerini buradaki insanlarımıza duyuru yaptık. Kuru gıdanın yanı sıra en önemlisi şu an yangınla mücadelede el feneri, maske, eldiven ve daha çok o insanların günlük iaşelerini sağlayacak gıda yönünde tedarikimiz bulunuyor" diye konuştu.

Ürgüp Belediyesi öncülüğünde düzenlenen programa Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Kahraman, MHP İlçe Başkanı Teyfik Öz ve vatandaşlar katıldı. - NEVŞEHİR

Ürgüp'ten Manavgat'a gıda yardımı
Ürgüp'ten Manavgat'a gıda yardımı
Ürgüp'ten Manavgat'a gıda yardımı
Ürgüp'ten Manavgat'a gıda yardımı
Ürgüp'ten Manavgat'a gıda yardımı
Ürgüp'ten Manavgat'a gıda yardımı
Ürgüp'ten Manavgat'a gıda yardımı
Ürgüp'ten Manavgat'a gıda yardımı
Ürgüp'ten Manavgat'a gıda yardımı
Ürgüp'ten Manavgat'a gıda yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kumbarasında biriktirdiği paraları yangındaki afetzedeler için bağışladı
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