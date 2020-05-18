Ürgüp dünyanın 153 ülkesinden turistler ile buluşmaya hazır Ürgüp dünyanın 153 ülkesinden turistler ile buluşmaya hazır Kapadokya, turistlerle kavuşmak için sabırsızlanıyor Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, "En güvenli tatilinizi yapacağınız yer Kapadokya ve Ürgüp'tür" Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi korona virüs ile...

Ürgüp dünyanın 153 ülkesinden turistler ile buluşmaya hazır

Kapadokya, turistlerle kavuşmak için sabırsızlanıyor

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, "En güvenli tatilinizi yapacağınız yer Kapadokya ve Ürgüp'tür"

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi korona virüs ile mücadele kapsamında yeni normalleşmelerin ardından dünyanın 153 ülkesinden gelecek olan turistler ile buluşmak için sabırsızlanıyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde oteller ve işletmeler yeniden hizmet vermek için gün sayarken Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk yaptığı açıklamada dünyanın 153 ülkesinden gelecek olan turistler ile buluşmak için sabırsızlanıyoruz dedi. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Malumunuz üzere Ramazan ayını idrak ediyoruz. Artık son günlere yaklaşıyoruz. Hükümetimizde bayrama yönelik, vatandaşlarımıza yönelik tedbirleri aldıktan sonra yeni normalleşme, yeni sosyal hayat olarak adlandırılan bu düzenle çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Bu vesileyle Sağlık Bakanlığımızın, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın oluşturmuş olduğu rehberler çerçevesinde bizlerde hem Ürgüp'te otellerimiz, restoranlarımız sektörün diğer bileşenleri Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırlamış olduğu sertifika programı çerçevesinde hazırlıklarını yapmaktadırlar. Malumunuz burası üç güzeller. İnşallah o hazırlıkları tamamladıktan sonra ve hayat normale dönmeye yavaş yavaş başladıktan sonra bizler burada insanların yoğun olarak fotoğraf çekindiği üç güzellerde tüm dünya insanımızı bekliyor olacağız. Yine balonlara bineceğiz, bölgemizi kuş bakışı seyrederken selfiemizi çekeceğiz. ve en önemlisi burada tüm dünyanın gözbebeği dünyanın belki de sekizinci harikası olarak adlandırılan Kapadokya bölgemize ve oranın gözbebeği Ürgüp ilçemizde 153 ülkeden insanları ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Onlar ağırlamak için can atıyoruz" dedi.

"Tatilinizi en güvenli şekilde geçireceğiniz yer Kapadokya"

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, tatil planı yapan Türk turizmciler ve seyahatçılara da seslenerek tatilinizi en güvenli bir şekilde Kapadokya ve Ürgüp'te yapabilirsiniz dedi. Aktürk, " Kapadokya ve Ürgüp tamamen tedbirler kapsamında alınan gevşeme kararlarına binaen insanları ağırlamak için bölgemiz hazır. Ama yerli turizm açısından da en önemli şey bölgemiz son yıllarda butik otelciliğin butik turizmciliğin yoğun olduğu bir bölge. Kişiye özgü hizmetin belki de en rahat en yoğun ve en güzel şekilde sergileneceği bir bölge. O yüzden bu noktada sektörün bileşenleri tüm hazırlıklarını yapmaktadır. O yüzden Türk turizmcilerimize de Türk seyahatçılarımızı da şunu söylüyorum. Belki de en güvenli bir şekilde tatilinizi planlayacağınız yer Kapadokya ve Ürgüp" diye konuştu.

Kaynak: İHA