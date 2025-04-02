URFA HAVA DURUMU: 2 Nisan Çarşamba Urfa'da hava durumu nasıl? Urfa 5 günlük hava durumu tahmini

Türkiye genelinde uyarısı verilen soğuk hava dalgası, Urfa'da da hissedilmeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 2 Nisan Çarşamba günü Urfa'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Urfa için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

URFA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel tahminlere göre, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü Şanlıurfa'da hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Gün içinde yerel sağanak yağışlar ile birlikte gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kent genelinde hava sıcaklıklarının en yüksek 20°C, en düşük 10°C seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Şanlıurfa'da rüzgârın güney yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi bekleniyor. Nem oranı ise yaklaşık %65 civarında olacak. Bununla birlikte, Şanlıurfa ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde toz taşınımı beklendiği bildiriliyor.

URFA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

URFA HAVA DURUMU