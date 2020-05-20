Üreticiye kuluçka makinesi desteği
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Üreticiye kuluçka makinesi desteği

Üreticiye kuluçka makinesi desteği Samsun Büyükşehir Belediyesi kanatlı hayvan yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan üreticiye kuluçka makinesi hibe etti.

20.05.2020 18:21 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:23

Üreticiye kuluçka makinesi desteği

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi kanatlı hayvan yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan üreticiye kuluçka makinesi hibe etti.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Konukluk Mahallesi'nde kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan 44 yaşındaki 2 çocuk babası Resul Çalık, üretim kapasitesini artırmak için Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı'na başvurdu. Talebi değerlendiren görevliler, Çalık'ın arazi ve üretim potansiyelini yerinde inceledi. 'Mast' türü kaz yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan üreticinin uygun görülen talebi üzerine görevliler, kuluçka makinesi hibe etti.

Üretimini iki katına çıkaran Çalık, "Belediyemizden üretim kapasitemi artırmak için talepte bulundum. Gelip incelediler ve isteğimi olumlu değerlendirdiler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e, bize ihtiyacımız olan desteği verdiği için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Mehmet Akif Özdemir konuyla ilgili, "Yaptığımız değerlendirmelerde Resul beyin kaz yetiştiriciliğinin bölge için uygun olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine kuluçka makinesi hibe ettik. Bu tür desteklerle belediye olarak hem çiftçilerimize hem de üreticimize katkı sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Belediye olarak hem üreticiye hem de çiftçilere her zaman destek verdiklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kırsal kalkınma yatırımları kapsamında tarım ve hayvancılığına büyük önem veriyoruz. Bu anlamda üreticilerimizin taleplerini ekiplerimiz değerlendiriyor. Katkı noktasında yapılabilecek ne varsa tarım ve hayvancılığın gelişmesi için üreticimizin ve çiftçimizin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

Üreticiye kuluçka makinesi desteği

Kaynak: İHA

Manşet

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