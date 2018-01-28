Ürdün Kralı Iı. Abdullah, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile Bir Araya Geldi

Ürdün Kralı II. Abdullah, Amman'da Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile bir araya geldi.

Ürdün Kralı II. Abdullah, Amman'da stratejik ortaklık ve bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüşmek üzere El-Hüseyniyye Sarayı'nda Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile bir araya geldi. Kraliçe Rania Al Abdullah ve Almanya Cumhurbaşkanı eşinin de katıldığı görüşmelerde, iki ülkenin üst düzey yetkililerinin varlığı ve özellikle ekonomik, yatırım, turizm, kalkınma, askeri, güvenlik ve bilgi teknolojileri sektörlerinde Ürdün ile Almanya arasında işbirliği düzeylerini yükseltmek için fırsatlar ele alındı.

Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada Kral II. Abdullah'ın, "İki ülke arasındaki ilişkiler çok iyi ilerliyor. Son zamanlarda Alman savunma bakanıyla görüştüm. Birkaç gün önce Şansölye Merkel ile görüştüm. Güvenlik, savunma konularında ve ilişkilerde ilerleme kaydediyoruz. Bunlar, mevcut koşullarda ilerleme kaydetmeyi umduğumuz konulardır. Görüştüğümüz önemli konulardan birisi Kudüs sorununun ve barış sürecinin geleceğinin olması. Doğu Kudüs'ün Filistinlilerin başkenti olduğu iki devletli çözümü destekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AMMAN