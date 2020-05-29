Ürdün, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak çabalarına karşı diplomasi yürütüyor
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Ürdün, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak çabalarına karşı diplomasi yürütüyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ABD ve İngiltere dışişleri bakanları Mike Pompeo ve Dominic Raab ile İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak kararına ilişkin görüşmeler yaptı.

Ürdün, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak çabalarına karşı diplomasi yürütüyor
29.05.2020 04:05 | Son Güncelleme: 29.05.2020 04:05

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ABD ve İngiltere dışişleri bakanları Mike Pompeo ve Dominic Raab ile İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak kararına ilişkin görüşmeler yaptı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan iki ayrı yazılı açıklamaya göre, Safedi mevkidaşları Pompeo ve Dominic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Safedi görüşmede Pompeo'ya İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak kararına ilişkin ülkesinin buna karşı tutumunu aktardı.

Adil ve kapsamlı barışın Arapların stratejik tercihi olduğunu belirten Safedi, Ürdün'ün bunu gerçekleştirmek için çalışacağını söyledi.

Safedi, barışı baltalaması nedeniyle Filistin topraklarından herhangi bir ilhaka ilişkin ülkesinin karşıt bir pozisyon aldığını vurguladı.

Görüşmede her iki bakan da ortak tehlike terörle mücadelede iki ülke arasında koordinasyon ve iş birliğinin sürdüğünü belirtti.

İlhak kararı, benzeri görülmemiş bir tehlike

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile de görüşen Safedi, İsrail'in ilhak kararını "benzeri görülmemiş bir tehlike" olarak niteledi.

Safedi görüşmede barış imkanlarının korunması için uluslararası düzeyde etkin ve ivedilikle hareket edilmesi çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ve uluslararası meşru kararlar temelinde "iki devletli çözüm" anlayışını İngiltere'nin desteklediğini hatırlatan Safedi, bu tutumu takdirle karşıladığını dile getirdi.

Safedi, ciddi, etkin ve doğrudan müzakerelerin başlatılmasıyla söz konusu çözüm yönünde ilerleme için gösterilen çabalarda İngiltere'nin rolünün önemine dikkat çekti.

Ayrıca, görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerde iş birliğinin güçlendirilmesi için ekonomi, yatırım ve terörle mücadele amaçlı savunma gibi alanlar ele alındı.

İsrail'in "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakan'ı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.

Netanyahu, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere rağmen işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhak" planında değişikliğe gitmeyeceklerini söylemişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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