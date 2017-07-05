Ürdün'de "Türk Filmi Geceleri"

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Filmlerin gösterimi ve salondaki izleyiciler

Türk yönetmen Semir Aslanyürek ile röportaj

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ile röportaj

Abdulhamid Şuman Vakfının Yönetim Kurulu Başkanı Valentina Kussisiya ile röportaj Ürdün'ün başkenti Amman'da üç gün sürecek olan "Türk Filmi Geceleri" Türk yönetmen Semir Aslanyürek'in "Lal" filmiyle başladı.



Abdulhamid Şuman Vakfı tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün de hazır bulunduğu "Türk Filmi Geceleri"nin açılışı Aslanyürek'in Yılmaz Güney'e ithaf ettiği "Lal" filminin gösterimi ile yapıldı.



AA muhabirine konuşan Aslanyürek, filmlerinin sunumu için Şuman Vakfı'nın daveti üzerine Amman'a geldiğini söyledi.



Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Karagöz ise Türkiye ile Ürdün arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümünde sanat faaliyetlerinin hız kazandığını dile getirdi.



Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Valentina Kussisiya da hedefi kültürel destek sağlamak olan kurumun bu tür etkinliklerle halkta sinema kültürünü yaymayı amaçladığını kaydetti.