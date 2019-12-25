Ürdün'de ayakkabılara gizlenmiş 8 nadir kuş bulundu
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Ürdün'de ayakkabılara gizlenmiş 8 nadir kuş bulundu

Ürdün'den Batı Şeria'ya 8 nadir kuşu ayakkabılara gizleyip kaçırmaya çalışan şahıs yakalandı.

25.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:06
Ürdün'de ayakkabılara gizlenmiş 8 nadir kuş bulundu

'den 'ya 8 nadir kuşu ayakkabılara gizleyip kaçırmaya çalışan şahıs yakalandı.

Ürdün ile Batı Şeria arasındaki Kral Sınır Kapısı'nda nadir görülen 8 kuşu yasa dışı yollarla sınırdan geçirmeye çalışan şahıs, yakalandı. Filistin vatandaşı olduğu belirtilen şahıs, kuşları ayakkabıların tabanına gizledi. Polis ekipleri ayakkabılardan çıkardığı kuşları kafeslere koydu. Kuş kaçakçılığı yapmaya çalışan zanlı ise gözaltına alındı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Ürdün'de ayakkabılara gizlenmiş 8 nadir kuş bulundu
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