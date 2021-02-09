Uraz Kaygılaroğlu kimdir? Uraz Kaygılaroğlu hayatı ve biyografisi! Uraz Kaygılaroğlu kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Uraz Kaygılaroğlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Uraz Kaygılaroğlu hakkında merak edilenler. Uraz Kaygılaroğlu hayatı ve biyografisi. Uraz Kaygılaroğlu kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Uraz Kaygılaroğlu merak konusu oldu. İşte Uraz Kaygılaroğlu hakkında merak edilen Uraz Kaygılaroğlu kimdir, Uraz Kaygılaroğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 30 Haziran 1987

Kaç yaşında: 33yaşında

Nereli: İstanbul

Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. FOX TV'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen Ağa rolünü canlandırmıştır.

TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır" dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda TRT 1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki rolünü oynamıştır. 2019'dan 2021'e kadar Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Gediz Işıklı karakterini canlandırmıştır.

2020 Eylül ayında, aralarında Doğa Rutkay ile Boran Kuzum'un da yer aldığı ve Uraz Kaygılaroğlu'nun moderatörlüğünde ve "Ford Dijital Stüdyo" teknolojik altyapısında düzenlenen dijital lansman gerçekleştirildi.

Haziran 2014'te Melis İşiten'le evlendi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu. Temmuz 2019'da boşandılar.

Sunucu

• Sıra Sende Türkiye

• Kuyruk (2016) (sunucu)

• Ve Kazanan (2015) (Sunucu)

• Takip (2014) (Sunucu)

• Tam Zamanı (2013) (Sunucu)

• Kamuflaj (2012) (Sunucu)

Film

• Eltilerin Savaşı (2020) - Fatih

• Karakomik Filmler (2019) - Ethem

• Çakallarla Dans 5 (2018) - Sinan

• Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017) - Selim

• Bamsı Beyrek (2016) - Bamsı Beyrek

• Dönerse Senindir (2016) - Kurt

• Nerde Kalmıştık (2009) (kısa film)

• Ejder Kapanı (2009)

• Mezuniyet (2009)

Dizi

• Sefirin Kızı (2019-2021) - Gediz Işıklı

• Aynen Aynen (2019) - Emir

• Ege'nin Hamsisi (2018) - Deniz Çınar

• Masum Değiliz (2018) - Mert

• Klavye Delikanlıları (2017) - Volkan (Kuzen Volki)

• Baba Candır (2015-2017) - Haluk Güney

• Yedi Güzel Adam (2014) - Adil Erdem Bayazıt

• Eski Hikâye (2013) - Ömer

• Harem (2012) - Feminen Ağa

• Pis Yedili (2011-2013) - Canburger

• Es Es (2009-2010) - Fethi

• Canını Sevdiğim İstanbul'u (2009) - Ferhat

• Milyonda Bir (2008) - Berke