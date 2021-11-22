ÜNYE YUNUS EMRE KİTAP FUARI BAŞLIYOR

Ünye'de geleneksel hale getirilen ve Ünye Kaymakamlığı, Ünye Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ünye Yunus Emre Derneği işbirliği ile düzenlenen Yunus Emre Kitap Fuarı 27 Kasım - 05 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ünye Belediyesi Atatürk Parkı Sosyal tesislerinde düzenlenecek olan kitap fuarı bu yıl çok sayıda yazara da ev sahipliği yapacak.

İclal Aydın, Hatice Tongar, Hayati İnanç, Nurullah Genç, Hakan Mengüç, Mahmut Ulu, Sinan Yağmur ve Yusuf Asal fuar boyunca okuyucuları ile imza günlerinde buluşacak.

Fuar boyunca yazarla söyleşi programları da yer alacak.

27 Kasım'da açılış programı ile başlayacak olan Ünye Yunus Emre Kitap Fuarında çok sayıda yayın evi ve kırtasiye firmaları da yer alarak ziyaretçilerin kitap ve kırtasiye ürünleri ile buluşmaları sağlanacak.

Başkan Tavlı, "Kitap Sevgisini Aşılamayı Hedefliyoruz"

Ünye Yunus Emre Kitap Fuarı'nı geleneksel hale getirdiklerini ve kitap sevgisinin aşılanması açısından çok önemli bir organizasyon olduğunu belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere halkımızın kitap okuma oranının arttırılmasını önemsiyoruz. Bu bağlamda fuar boyunca hemşerilerimizin çok sayıda yazarla bir araya gelmesi de organizasyonumuza değer katacak" diye konuştu.

9 gün sürecek olan Ünye Yunus Emre Kitap Fuarında yazarlarla programlar ise şu şekilde olacak;

27 Kasım saat 14: 00'te İclal Aydın İmza günü

29 Kasım saat 14: 00'te Hakan Mengüç İmza Günü ve saat 17: 00'de Ünye Adnan Menderes MTAL Salonunda söyleşi

01 Aralık saat 14: 00'te Sinan Yağmur İmza Günü ve saat 18: 00'de Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde söyleşi ile 02 Aralık saat 11: 00'de Ünye Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde söyleşi

02 Aralık saat 14: 00'te Yusuf Asal İmza Günü ve saat 11: 00'de Ünye Adnan Menderes MTAL Salonunda söyleşi

03 Aralık saat 14: 00'te Mahmut Ulu İmza Günü ve saat 17: 00'de Ünye Adnan Menderes MTAL Salonunda söyleşi

04 Aralık saat 14: 30'da Hatice Kübra Tongar İmza Günü ve saat 17: 00'de Ünye Adnan Menderes MTAL Salonunda söyleşi

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