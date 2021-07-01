Ünye Kadınlar Plajı hizmete açıldı
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Ünye Kadınlar Plajı hizmete açıldı

Ünye Kadınlar Plajı hizmete açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ünye Belediyesi'ne devredilen kadın plajı, gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ünye Belediyesi'ne devredilen kadın plajı, gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Önceki yıllarda Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan kadınlar plajı geçtiğimiz günlerde yapılan protokole Ünye Belediyesi'ne devredildi. Devrin ardından gerçekleştirilen yenileme çalışmaları sonrası plaj yeni yüzüyle hizmete açıldı. Sabah 10.30 ile akşam 18.00 saatleri arasında hizmet verecek olan plajda şezlong, şemsiye, duş, tuvalet, soyunma kabinleri ve kantin gibi hizmetler verilirken, kadın güvenlikçi ve kadın cankurtaran görev alacak. Kadınlar plajı, Devlet Sahil Yolu kenarında olması ve dolmuş güzergahının da geçmesi nedeniyle ulaşım açısından insanların kolay ulaşabileceği bir noktada yer alıyor.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, tesisin Ünye Belediyesi'ne devrinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Başkan Güler'e teşekkür ederek, kendilerinin de tesiste bir dizi düzenlemeler yaparak hizmete aldıklarını kaydetti. Önümüzdeki yaz sezonunda kadınlar plajına çok daha fazla sosyal donatı alanları ekleneceğini ve kadınların tesiste geç saatlere kadar dilediklerince gönül rahatlığı ile vakit geçirebileceklerini kaydeden Başkan Tavlı, Ünye'yi her anlamda güzelleştirmek için gece gündüz çaba sarf ettiklerini belirterek, plajın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmanın ardından gerçekleştirilen açılışa, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın yanı sıra, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, Kadın Kolları Başkanı Neşe Akgül Tiyaloğlu ve ilgililer katıldı. - ORDU

Ünye Kadınlar Plajı hizmete açıldı
Ünye Kadınlar Plajı hizmete açıldı
Ünye Kadınlar Plajı hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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