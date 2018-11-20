Ünye'de "Peygamber ve Gençlik" Konferansı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Neşet Bodur tarafından "Hz. Peygamber ve Gençlik" konulu konferans verildi.

Halil Efendi Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda "Peygamberin Dönemi ve Peygamber Hayatı" anlatıldı. Tasavvuf müziği dinletisi ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Neşet Bodur, "Gençlik; insanın, kendini, yaratıcıyı ve evreni anlamlandırma sürecinde, varlık alanında kendini öne çıkararak kainatı ve hadiseleri yorumlamayı tercih ettiği bir dönemdir. Bununla birlikte iç dünya-dış dünya dengesinde bazı gelgitleri yaşadığı fırtınalı bir dönem. Bu açıdan gençlik devresi, ömür sermayesinin en önemli kazanımı ve ilerleyen yaşlardaki kemal dönemi için esasında oldukça bereketli bir havzadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bu döneme özel bir anlam atfetmiştir. O bize, kişinin ahiret yolculuğunda 'gençliğin nerede tüketildiği' sorusuna muhatap olmadan hareket edemeyeceğini bildirmiştir" dedi.

Programa ayrıca Ünye İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, müftülük görevlileri ve vatandaşlar katıldı. - ORDU