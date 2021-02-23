Unutulmaz G.O.R.A. replikleri! | En komik GORA replikleri nelerdir? Gora filminde geçen en komik sözler!

Senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı, bilimkurgu ve komedi türlerindeki 2004 çıkışlı G.O.R.A. filmi, yıllardır herkesin en güldüğü filmler arasında üst sıralarda yer alıyor'! GORA filmi kadar replikleri de sosyal medyada büyük ilgi görüyor! Unutulmaz G.O.R.A. replikleri! En komik GORA replikleri nelerdir?

Türkiye'nin turistik kentlerinden biri olan Antalya'da tüccarlık yapan Arif uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A. isimli gezegene götürülür. Arif, gezegende tutsakken gezegeni bir alev topundan kurtarır ve bu sırada Ceku isimli prensesle tanışır. Bütün bunlar olurken, G.O.R.A. gezegeninin kötü kalpli komutanı Logar, Ceku ile evlenerek gezegenin yönetimini ele geçirmek istemektedir. Arif bunu öğrenir ve gezegenden kaçarken Ceku'yu da yanında götürmek ister, fakat bunun için Komutan Logar'a karşı mücadele vermesi gerekmektedir. İzleyenleri gülmekten koltuklara bağlayan Gora filminin en komik repliklerini sizler için derledik!

EN KOMİK GORA REPLİKLERİ!

Arif: Ya bir şey soracağım. Senin yüzüne ne oldu?

Rendroy: Ne olmuş?

Arif: Ha işte onu diyorum ne olmuş? Böyle bir tövbe estağfurullah bir şey olmuş ya.