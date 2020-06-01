Unutulmaya yüz tutan 'siftah' geleneği yaşatıldı Korana virüs sebebiyle uzun zamandır kapalı olan esnafın kapısına Ülkü Ocakları Merzifon İlçe Başkanlığı tarafından içerisinde para olan zarf koyularak esnafa sembolik olarak siftah yaptırıldı.

Korana virüs sebebiyle uzun zamandır kapalı olan esnafın kapısına Ülkü Ocakları Merzifon İlçe Başkanlığı tarafından içerisinde para olan zarf koyularak esnafa sembolik olarak siftah yaptırıldı.

Merzifon Ülkü Ocakları Başkanı Hasan İnce ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından esnaf için hazırlanan siftah zarfları Merzifon Ülkü Ocakları teşkilat mensupları tarafından 31 Mayıs gecesi esnafın kapısına bırakıldı. 1 Haziran günü sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dükkanlarını gelen esnaf, unutulmaya yüz tutan siftah geleneğiyle karşılaştı. Zarfların içerisine bırakılan sembolik siftah parası ile 'Sileceğiz bu illeti. Yaşayacak Türk milleti. Bu zor günlerde siftah parası bizden, Bereketi Allah'tan olsun' yazısını okuyarak uzun zamandır kapalı olan iş yerlerini siftah yaparak açtı.

Helal rızık için alın teri döken esnaf ve sanatkarların her zaman yanında olduklarını belirten Ülkü Ocakları Merzifon İlçe Başkanı Hasan İnce, "Milli ve manevi değerlerimizi ortaya koyan ahilik geleneğinin bir devamı olan esnaflar toplum içerisinde; sevgiyi, kardeşliği, helal rızkı, dayanışmayı ve toplumun birlikteliği için gerekli olan her şeyin buluşma noktasıdır. Gelenek ve göreneklerimizde var olan siftah benden, bereketi Allah'tan söylemiyle manevi iklimimizin feyz kaynağı muhtevası yüksek sözlerden oluşan yazıyı ve sembolik olarak hazırlanan siftah paralarını zarfın içerisine koyarak gece saatlerinde dükkanları kapalıyken kültürel farkındalık oluşturmak amacıyla esnafımıza dağıtmayı uygun bulduk. Virüs illetinden dolayı uzun zamandır ekmek tekneleri kapalı olan ve 1 Haziran tarihi itibariyle iş yerlerini açan esnafımıza hayırlı işler, bol kazançlar, sağlıklı günler diliyor ve projemizde emeği geçen teşkilat mensuplarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Merzifon Ülkü Ocakları olarak Merzifon halkının ihtiyaçlarını mümkün olduğunca yerel esnafımızdan karşılayarak şehrimizin ekonomisine katkı sağlamaları konusunda çağrıda bulunuyor ve bu zorlu sürecin sona ermesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Zaman zaman zorluklarla karşılaşılsa da Ahi Evran anlayışı ile esnafımızın yanındayız" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA