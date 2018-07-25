Ünlüler, Sosyal Medyada Yunanistan Yangınına Sessiz Kalmadı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da çıkan ve 79 kişinin hayatını kaybettiği 164 kişinin yaralandığı 100'den fazla kişinin kaybolduğu yangınlara ünlü isimler tepkisiz kalmadı. Başta Acun Ilıcalı olmak üzere bir çok ünlü, komşu ülkede çıkan yangından duydukları üzüntüyü paylaştı.

İşte ünlülerin destek paylaşımları...

ACUN ILICALI

"Atina'da yaşanan trajik orman yangını haberlerini duymaktan dolayı çok üzgünüm. Bu yangından dolayı hayatını kaybeden ve zarar görenlere en içten başsağlığını ve tüm Yunan halkına dualarımı gönderiyorum. "

ŞEVVAL SAM

Yunanistan yanıyor! Dünya yaratıldığında sınırlar yoktu. Dünya evim,yaşayan tüm canlılar benim birer parçam.Bu acıya duyarsız kalanlar hariç.Bir yerde yanan yürek benim kalbimi yakar.Hepimiz birbirimize görünmez iplerle bağlıyız Acının ve vicdanın dili dini ırkı olmaz!

SUNAY AKIN

Başın sağolsun Yunanistan, acın tüm insanlığın yüreğini yakıyor... En çok da, yanı başında olan insanların... Hayatını kaybeden kardeşlerimizin anısına saygıyla...

JESS MOLHO

Allah yardımcıları olsun. Dualar onlar için...

IŞIN KARACA

Komşum acı çekerken huzurla uyumak ne mümkün. Yunanistan dualarımız sizinle...

ITIR ESEN

Yunanistan yanıyor, geçmiş olsun

NİLGÜN BELGÜN

Komşu geçmiş olsun. Yunanistan Yanıyor "Başkalarının acısını duyabiliyorsan insansın" Tolstoy