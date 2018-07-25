Ünlüler, Sosyal Medyada Yunanistan Yangınına Sessiz Kalmadı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da çıkan ve 79 kişinin hayatını kaybettiği 164 kişinin yaralandığı 100'den fazla kişinin kaybolduğu yangınlara ünlü isimler tepkisiz kalmadı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da çıkan ve 79 kişinin hayatını kaybettiği 164 kişinin yaralandığı 100'den fazla kişinin kaybolduğu yangınlara ünlü isimler tepkisiz kalmadı. Başta Acun Ilıcalı olmak üzere bir çok ünlü, komşu ülkede çıkan yangından duydukları üzüntüyü paylaştı.
İşte ünlülerin destek paylaşımları...
ACUN ILICALI
"Atina'da yaşanan trajik orman yangını haberlerini duymaktan dolayı çok üzgünüm. Bu yangından dolayı hayatını kaybeden ve zarar görenlere en içten başsağlığını ve tüm Yunan halkına dualarımı gönderiyorum. "
ŞEVVAL SAM
Yunanistan yanıyor! Dünya yaratıldığında sınırlar yoktu. Dünya evim,yaşayan tüm canlılar benim birer parçam.Bu acıya duyarsız kalanlar hariç.Bir yerde yanan yürek benim kalbimi yakar.Hepimiz birbirimize görünmez iplerle bağlıyız Acının ve vicdanın dili dini ırkı olmaz!
SUNAY AKIN
Başın sağolsun Yunanistan, acın tüm insanlığın yüreğini yakıyor... En çok da, yanı başında olan insanların... Hayatını kaybeden kardeşlerimizin anısına saygıyla...
JESS MOLHO
Allah yardımcıları olsun. Dualar onlar için...
IŞIN KARACA
Komşum acı çekerken huzurla uyumak ne mümkün. Yunanistan dualarımız sizinle...
ITIR ESEN
Yunanistan yanıyor, geçmiş olsun
NİLGÜN BELGÜN
Komşu geçmiş olsun. Yunanistan Yanıyor "Başkalarının acısını duyabiliyorsan insansın" Tolstoy
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bunlar ünlü degil vatanin en bas hayinleriCevap Yaz Yayından Kaldır
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birakin ya sinlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Daha Dune kadar ege adasinda kuzu ceviren hava atan yunan askerleri..smidigt yunanistandaki yanginda cevirsin kuzuyu.. sikiyorsa Turkler gelsin alsin adalari diyorlardi..Turk gemilerine taciz atesi aciyorlardi..bizim yunan kardeslerimiz...önce tirlarla kalabaliga dalip insanlari ölduruyorlardi..simdide ormanlari yakip katliam yapiyorlar..yani her turlu zarar ziyanCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yardımımızı bile istemiyorlar.Nasıl bir egoları varsa.Neticede hepimiz insanız.üzülüyoruz.onca orman,yanan canlar,telef oluyor.Geçmiş olsun.En kısa sürede söndürülür inşallah...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Unutmayalim filistinide orda muslumanlar kapana kistirilmis olduruliyor yunanda kotu felaket oldu ama muslumanlara karsi daha cok duyarli olmamiz musluman oluyoken gayri muslume uzulmek hos degil uyan musluman onve kardesin icin uzulCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır