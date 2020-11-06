Ünlü YouTuber Merve Özkaynak, gardırobundaki ürünleri satıp yardım kuruluşlarına bağışlayacak
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Ünlü YouTuber Merve Özkaynak, gardırobundaki ürünleri satıp yardım kuruluşlarına bağışlayacak

06.11.2020 11:04 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:49
Ünlü YouTuber Merve Özkaynak, gardırobundaki ürünleri satıp yardım kuruluşlarına bağışlayacak

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan ve 2 milyon takipçiye ulaşan fenomen Merve Özkaynak, İzmir'de meydana gelen 6,6'lık deprem sonrası harekete geçti. Çeşitli ülkelerden aldığı kıyafetlerini satışa çıkaran Özkaynak, gelirin tamamını AFAD, AKUT ve Kızılay'a bağışlayacak.

Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden satın aldığı kıyafetlerini bir alışveriş merkezinde açtığı mağazada satışa çıkaran Merve Özkaynak, satışın tüm gelirlerinin ise İzmir Depremi'nde kahramanlıklarıyla bir kez daha takdir toplayan AFAD, Kızılay ve AKUT'a bağışlanacağını duyurdu.

10 GÜN BOYUNCA SATIŞ YAPACAK

Sosyal medya hesabından konuyla alakalı video yayınlayan Özkaynak, "Sizinle beni müthiş bir şekilde heyecanlandıran bir haberi paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki İzmir'deki deprem sonrası kendime gelemiyor ve 'bir şeyler yapmam lazım' hissi beni bir türlü beni bırakmıyordu. Şuan da gördüğünüz bu mağaza 10 gün boyunca bana ait. 5-10 Kasım tarihleri arasında bu mağazada satılacak bütün ürünlerin gelirinin tamamı AKUT, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak" ifadelerini kullandı.

Ünlü YouTuber Merve Özkaynak, gardırobundaki ürünleri satıp yardım kuruluşlarına bağışlayacak
Ünlü YouTuber Merve Özkaynak, gardırobundaki ürünleri satıp yardım kuruluşlarına bağışlayacak

Kaynak: Snob Magazin

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