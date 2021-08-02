Ünlü yönetmenin kızından 'torpil' açıklaması
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Ünlü yönetmenin kızından 'torpil' açıklaması

Ünlü yönetmenin kızından 'torpil' açıklaması
Snob Magazin - Haberler | Magazin

İtalya'da oyunculuk ve iletişim eğitimi alan Zeynep Alkan, önümüzdeki ay mezun olacağını açıkladı. Tatil için geldiği Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan güzel oyuncu, Hamdi Alkan'ın kızı olması nedeniyle sektörde kendisine torpil yapılmayacağını ifade etti. İşte Alkan'ın çarpıcı açıklamaları...

Arkadaşlarıyla buluştuğu bir kafenin çıkışında basın mensuplarına poz veren Zeynep Alkan, ayaküstü soruları yanıtladı.

Hem Türkiye'de hem de yurtdışında oyunculuk yapmak istediğini söyleyen Zeynep Alkan, babası Hamdi Alkan'dan torpili olmadığını söyleyip "Her girdiğim işte audition verdim bundan da gocunmam. Kimse kimsenin kızını yeteneği yoksa kadroya almaz" dedi.

"DİPLOMAMI ALNIMA YAPIŞTIRACAĞIM"

İtalya'da eğitim aldığını ve önümüzdeki ay mezun olacağını söyleyen Zeynep Alkan, espri yapak "Oyunculuk ve iletişim okudum. Çift anadal yaptım, artık diplomamı alnıma yapıştırarak yürümeyi planlıyorum" dedi.

Paylaştığı spor yaptığı videolarıyla sosyal medyada dikkat çeken genç oyuncu, bir dönem bacaklarıyla çok fazla ağırlık kaldırdığını ve babasının kendisine 'Roberto Carlos' diye seslendiğini anlattı.

SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATACAK

Bir dönem sosyal medyada paylaştığı videolarından sonra oldukça olumsuz yorumlar alan Zeynep Alkan, önümüzdeki günlerde hesabını kapatacağını, sosyal medyada herkesin birbirini kandırdığını anlatıp, şöyle konuştu:

"Kardiyo ve lifting dersleri alıyorum. Bacakta doksan kilo itebiliyorum babam 'Artık yeter artık Roberto Carlos bacaklı oldun' diyordu. Güzel gözükmeye çalışmak gibi derdim yok hayatım nasılsa onu paylaşıyorum. Sosyal medya dediğimiz şey kimsenin gerçek hayatı değil ki.

Herkes en iyi güzel halini en fit halini paylaşıyor. Kendimizi kandırıyoruz orada bir similasyon gibi. Bunları görüp kırılıp yorum yazıyor olabilirler. Sosyal medyaya inanmamak gerekiyor ben de işime başladığımda uzaklaşıp kapamayı düşünüyorum"

'TORPİL' İDDİASINA BU SÖZLERLE YANIT VERDİ

Zeynep Alkan, babası Hamdi Alkan'dan sanıldığı gibi torpilli olamadığını da belirtip "Oyunculuk büyük bir market, insanlar yarış içinde. En yakın arkadaşlar bile proje olduğunda rakip olabiliyor. Hayatta çabalamaya devam etmek gerek. Babamdan çok şey öğrendim, kendisi çok komik ve yetenekli bir insan.

Bir işe başladığında kendin yapmış olsan da audition vermiş olsan da 'Torpil var' diyecekler. Bir ismin altındaysan bunu yapıyor insanlar. Şu ana kadar her işte odişin verdim, yönetmen görüşmelerine girdim. Kimse kimsenin kızını yeteneği yoksa almaz. Bu çok saçma" sözlerini kullandı.

22 yaşındaki Zeynep Alkan, verdiği iddialı pozlarla sık sık gündeme geliyor.

Ünlü yönetmenin kızından 'torpil' açıklaması
Ünlü yönetmenin kızından 'torpil' açıklaması
Ünlü yönetmenin kızından 'torpil' açıklaması
Ünlü yönetmenin kızından 'torpil' açıklaması

Kaynak: Snob Magazin

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