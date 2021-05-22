Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses hakkında tehdit iddiası: Şimdi sizlerin kanını içsem ayran diye doyamam

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses tarafından kurulan Tatlıses TV'de Genel Müdür olarak çalışan Fulya Akbay ve ünlü türkücü arasındaki dava devam ediyor. Tatlıses, Akbay'ın kendisini milyonlarca lira dolandırdığını belirtirken, Akbay ise Tatlıses'in kendisine Whatsap üzerinden "Şimdi sizlerin kanını içsem ayran diye doyamam" diye mesaj attığını belirtti.

Tatlıses TV'de Genel Müdür olarak çalışan Funda Akbay ile ünlü türkücü İbrahim Tatlıses arasındaki davada yeni gelişmeler yaşanıyor. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kanalda yönetici olarak çalışan Funda Akbay'ın kendisini dolandırdığını iddia ederek, savcılığa şikayette bulunmuştu. Tatlıses'in şikayetinin ardından Funda Akbay da Tatlıses hakkında şikayette bulundu.

TEHDİT VE HAKARET İDDİASI

Tatlıses TV'nin eski genel müdürü Funda Akbay, şikayet başvurusunda Tatlıses'in kendisini tedhit ettiğini ve hakarette bulunduğunu söyledi. Günaydın'dan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Fulya Akbay, dilekçesinde, 2006 yılından 2020 tarihine kadar Tatlıses Prodüksiyon Reklam ve Gösteri Hizmetleri Gıda San. Tic. Anonim şirketi ile Tatlıses Yayıncılık ve Yapımcılık A.Ş ve Tatlıses Gıda San. Tic. A.Ş şirketlerinde çalıştığını ve bir dönem itibariyle de ünlü sanatçıya danışmanlık yaptığı belirtti.

"ŞİMDİ SİZLERİN KANINI İÇSEM AYRAN DİYE DOYAMAM"

Tatlıses'in kendisine WhatsApp üzerinden "K.., ş.., şimdi sizlerin kanını içsem ayran diye doyamam. Bana yazmayın, yazacaklar sizlere merak etmeyin" şeklinde açıklama ibareleri taşıyacak mahiyette mesajlar gönderdiğini anlatan Akbay, ünlü türkücünün cezalandırılmasını istedi.

ARALARINDA UZLAŞMA SAĞLANMADI

Savcılık, yürütülen soruşturmada dosyayı Uzlaştırma Büroya gönderdi. Ancak Fulya Akbay ile İbrahim Tatlıses uzlaşamadı.

TATLISES'İN 4 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık, ünlü türkücünün Fulya Akbay'a 'tehdit' ve 'hakaret' içerikli sözler yer alan mesaj göndermek suretiyle 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, tehdit' suçlarından dava açtı. Dava kapsamında İbrahim Tatlıses'in dört yıl hapsi isteniyor. 69 yaşındaki sanatçının ihbarıyla başlatılan dolandırıcılık soruşturması ise sürüyor.