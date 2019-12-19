Ünlü Türk Astronomu Ali Kuşçu anıldı

19.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:33

Ünlü Türk Astronomu ve Matematikçi Ali Kuşçu, vefatının 545. yılında Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle kabri başında anıldı.



Osmanlı medeniyetinin yetiştirdiği bilim insanlarından olan ve alanında önemli çalışmalar yapıp, öğrenciler yetiştiren Ali Kuşçu için anma etkinliği düzenlendi. Kuşçu'nun Eyüpsultan Camisi türbesinde bulunan mezarı başındaki anma etkinliği, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Duaların okunduğu anma töreninin ardından gerçekleştirilen 'Ali Kuşçu Paneli' ile ünlü bilim insanının yaşadığı dönemde astronomiye katkıları konuşuldu. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Ali Kuşçu Uzay Evi öğrencilerinin katıldığı anma programı 'Ali Kuşçu Paneli' ile devam etti. Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Başkan Köken'in yanı sıra Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Alişir Botirov, Prof. Dr. Talat Saygaç, Prof. Dr. Mustafa Kaçar, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Panel öncesi öğrenciler 'Dünya'dan Evrene Bakış' adlı fotoğraf sergisini gezdi. Bilgi Evleri Tiyatro Gösterisi Topluluğu'nun düzenlemiş olduğu 'Alim İlmine Doymaz' tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı. Daha sonra Ali Kuşçu anısına Eyüpsultan'da bulunan öğrencilerin yazıp gönderdiği "Benim için Ali Kuşçu" kompozisyon yarışmasını kazanan 3 öğrenciye hediye takdim edildi.



"Ali Kuşçu, bize Fatih'in emanetidir"



Türk bilimine, ilmine matematik konusunda çok büyük katkı koyduğunu ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Ali Kuşçu'yu rahmetle anıyoruz. Türk bilimine, ilmine matematik konusunda çok büyük katkı koymuştur. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin ülkelerine gidip İstanbul'a davet ederek ağırlamış biri. Onun İstanbul'da kalması için ikna etmesi. Bizim bu işe önem verdiğimizi göstermektedir. O yüzden Ali Kuşçu, bize Fatih'in emanetidir. Eyüpsultan Belediyesi olarak hem anma programı hem de onun adına yaptığımız Ali Kuşçu Uzay Evi'yle beraber adını, ilmini yaşatmaya çalışıyoruz. Ali Kuşçu benim için İslam aleminin Dünya'ya, ilime ve bilime açılan penceresini ifade ediyor" şeklinde konuştu.



"Özbekistan'da Ali Kuşçu'yu astronomi alimi olarak biliyor"



Özbekistan'da Ali Kuşçu'yu bir matematik ve astronomi alimi olarak bilindiğini söyleyen Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Alişir Botirov, "Ali Kuşçu, Özbekistan Semerkant'ta durmuş. Burada kabri var. 1473 yılında rahmetli olmuş. En mühimi bizde Özbekistan'da Ali Kuşçu'yu bir matematik ve astronomi alimi olarak biliyorlar ve hatırlıyor. Ali Kuşçu'yu büyük astronom Mirza Uluğ Bey'in öğrencisi olarak biliyoruz. Bu fırsattan istifade geçmişte yaşamış tüm bilim insanları anıyorum" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA