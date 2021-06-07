Ünlü tiyatrocu evinde yarı baygın halde bulundu
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Ünlü tiyatrocu evinde yarı baygın halde bulundu

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Haberler | 3. Sayfa

Ünlü tiyatrocu evinde yarı baygın halde bulundu Yakınları haber alamayınca eve giren acil yardım ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan ünlü tiyatro oyuncusu Ahmet Yaşar Özveri, evinde yarı baygın halde bulundu.

Ünlü tiyatrocu evinde yarı baygın halde bulundu

Yakınları haber alamayınca eve giren acil yardım ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan ünlü tiyatro oyuncusu Ahmet Yaşar Özveri, evinde yarı baygın halde bulundu. İtfaiye merdiveni ile eve giren ekiplerce alınan Özveri, hastaneye kaldırıldı.

Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesi Körfez mahallesi Kahya Kadın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tiyatrocu oyuncusu Ahmet Yaşar Özveri'ye 2 gündür telefonla ulaşamayan komşuları, evine gitti. Çaldıkları kapının da açılmaması üzerine endişelenen Özveri'nin komşuları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç ile Özveri'nin yaşadığı ikinci kattaki evin balkonuna ulaştı. Balkon kapısından içeri giren polis ve itfaiye ekipleri, Özveri'nin yatağında yarı baygın halde buldu.

Siroz hastası olduğu öğrenilen ve ekiplerin yardımıyla ambulansa alınan Özveri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Ünlü tiyatrocu evinde yarı baygın halde bulundu
Ünlü tiyatrocu evinde yarı baygın halde bulundu
Ünlü tiyatrocu evinde yarı baygın halde bulundu
Ünlü tiyatrocu evinde yarı baygın halde bulundu
Ünlü tiyatrocu evinde yarı baygın halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören

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