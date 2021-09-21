Ünlü sunucu Ece Erken, eşiyle kavgalarının tüm perde arkasını anlattı: Taşınma yüzünden tartıştık - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ünlü sunucu Ece Erken, eşiyle kavgalarının tüm perde arkasını anlattı: Taşınma yüzünden tartıştık

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin
Ünlü sunucu Ece Erken, eşiyle kavgalarının tüm perde arkasını anlattı: Taşınma yüzünden tartıştık

Ünlü sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrılacakları yönündeki iddiaların perde arkasını anlattı. Eşiyle ev taşıma meselesi yüzünden tartıştıklarını ve daha sonra eşinin Instagram hesabını kapatmasını "beni engelledi" olarak yorumladığını belirten Erken, olayın yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu dile getirdi.

Sunucu Ece Erken ile henüz kısa bir süre önce dünyaevine girdiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşanacakları yönündeki iddiaları magazin gündemine düşmüştü. Günlerce konuşulan olayla ilgili Erken'den detaylı açıklama geldi. Güzel sunucu, olayın yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu anlattı.

43 yaşındaki güzel, önce Instagram hesabından eşi ile yer aldığı fotoğrafları silmişti. Sonrasında ise 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını profilinden kaldırmıştı. Ece Erken'in bu hareketi 'Evlilik bitiyor mu?' sorusunu akıllara getirmişti. Oğlu Eymen ile tatile çıkan ünlü sunucu, Instagram'da yaptığı paylaşım ile söz konusu dedikodulara yanıt vermişti.

Ünlü sunucu Ece Erken, eşiyle kavgalarının tüm perde arkasını anlattı: Taşınma yüzünden tartıştık

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir araya gelen Ece Erken, geçirdikleri eğlenceli anlardan kalp ve nazar boncuğu emojisiyle fotoğraf paylaşmış, Instagram profilindeki soyadı bölümüne de 'Mahmutyazıcıoğlu' eklemişti. Böylece "Her şey yolunda" mesajı vermişti.

Ünlü sunucu Ece Erken, eşiyle kavgalarının tüm perde arkasını anlattı: Taşınma yüzünden tartıştık

Ece Erken, eşi ile yaşadığı soruna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu:

"Ev taşıyorum ve inanılmaz stresli bir şey. Şafak'ın arkadaşları yardımcı olacağını söyledi. Sürekli gecikme oldu. Benim mimarlarla ilgili travmam var, yine öyle bir şey başıma geldi. Bu konuyla ilgili tartışma yaşadık...

O sırada Şafak Ankarada'ydı ve Instagram hesabını kapatmış. Beni engelledi zannettim, soyadımı ve fotoğrafları arşive attım. Sonrasında barıştık ama bir daha yapmayacağım...

Şafak dün eve geldi, hiçbir şey yokmuş gibi birlikte Ankara'ya geldik, akşam döneceğiz. Şafak artık dalga geçiyor. Ama iyi oldu dostu düşmanı gördük."

Haberler.com - Magazin Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
İrem Derici, kıvraklığıyla oryantallere taş çıkarttı

İrem Derici, kıvraklığıyla oryantallere taş çıkarttı

 Sosyal medyada soyadını değiştiren Ece Erken'den 'Ayrılık' iddialarına fotoğraflı yanıt

Sosyal medyada soyadını değiştiren Ece Erken'den "Ayrılık" iddialarına fotoğraflı yanıt
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buray Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Marcao Arda Turan Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ünlü sunucu Ece Erken, eşiyle kavgalarının tüm perde arkasını anlattı: Taşınma yüzünden tartıştık - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 21:12:55. #1.11#