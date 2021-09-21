Ünlü sunucu Ece Erken, eşiyle kavgalarının tüm perde arkasını anlattı: Taşınma yüzünden tartıştık

Sunucu Ece Erken ile henüz kısa bir süre önce dünyaevine girdiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşanacakları yönündeki iddiaları magazin gündemine düşmüştü. Günlerce konuşulan olayla ilgili Erken'den detaylı açıklama geldi. Güzel sunucu, olayın yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu anlattı.

SOSYAL MEDYADA SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

43 yaşındaki güzel, önce Instagram hesabından eşi ile yer aldığı fotoğrafları silmişti. Sonrasında ise 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını profilinden kaldırmıştı. Ece Erken'in bu hareketi 'Evlilik bitiyor mu?' sorusunu akıllara getirmişti. Oğlu Eymen ile tatile çıkan ünlü sunucu, Instagram'da yaptığı paylaşım ile söz konusu dedikodulara yanıt vermişti.

FOTOĞRAFLA CEVAP VERDİ

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir araya gelen Ece Erken, geçirdikleri eğlenceli anlardan kalp ve nazar boncuğu emojisiyle fotoğraf paylaşmış, Instagram profilindeki soyadı bölümüne de 'Mahmutyazıcıoğlu' eklemişti. Böylece "Her şey yolunda" mesajı vermişti.

"EV TAŞIMA MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞTIK"

Ece Erken, eşi ile yaşadığı soruna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu:

"Ev taşıyorum ve inanılmaz stresli bir şey. Şafak'ın arkadaşları yardımcı olacağını söyledi. Sürekli gecikme oldu. Benim mimarlarla ilgili travmam var, yine öyle bir şey başıma geldi. Bu konuyla ilgili tartışma yaşadık...

"BENİ ENGELLEDİ ZANNETTİM"

O sırada Şafak Ankarada'ydı ve Instagram hesabını kapatmış. Beni engelledi zannettim, soyadımı ve fotoğrafları arşive attım. Sonrasında barıştık ama bir daha yapmayacağım...

Şafak dün eve geldi, hiçbir şey yokmuş gibi birlikte Ankara'ya geldik, akşam döneceğiz. Şafak artık dalga geçiyor. Ama iyi oldu dostu düşmanı gördük."

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