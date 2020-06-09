Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
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Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı

Salgın nedeniyle evden çalışmaya başlayan CNN International'ın ünlü sunucusu Chris Cuomo, eşinin Instagram canlı yayınında çıplak yakalandı. Canlı yayın sosyal medyadan silinse de ekran görüntüsü alan kullanıcıların paylaşmasıyla gündem oldu.

09.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:52

Koronavirüsün Amerika kıtasında hızla yayılmasının ardından birçok iş sektörü çalışma şartlarını değiştirdi. CNN International'ın ünlü sunucusu Chris Cuomo da bu kapsamda evden yayın yapmaya başladı. Ancak Cuomo, eşinin Instagram'da yaptığı canlı yayında talihsiz bir kaza yaşadı.

YAYINDA ÇIPLAK YAKALANDI

Sunucunun eşi Cristina Greeven Cuomo, salgın sürecini evde geçiren takipçileriyle birlikte spor yapmak için Instagram'dan canlı yayın açarak yoga yaptı. Cristina, binlerce kişinin izlediği anlarda hareketleri uygularken, kadraja giren Cuomo bahçede çıplak dolaşmaya başladı. Eşinin çıplak olduğunu fark eden Cristina, canlı yayını hemen kapatsa da alınan ekran görüntülerini engelleyemedi. Yayını izleyen dikkatli kullanıcılar, o anların ekran görüntüsünü alıp paylaşmaya başladı.

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Chris Cuomo
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Haber Yorumları (1)
OLUR ÖLE ŞEYLER: LAKİN ANLAMADIĞIM ŞEY ŞU. . ÇIPLAK ÇIPLAK DIŞARDA NAPIYOR? . . . SOĞUK MOĞUK ALIR HASTALANIR, BÖRTÜ BÖCEK ÇIKAR ÜSTÜNE FALAN.
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