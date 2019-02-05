Ünlü Şef Somer Sivrioğlu'nun Eşi, Aldatıldığını Doğrulayarak Boşanacaklarını Duyurdu

MasterChef programının jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun yurt dışında yaşayan 18 senelik eşi Aslı Sivrioğlu'nu programın editörlerinden biriyle aldattığı ortaya çıktı. Ünlü şefin açıklama yapan eşi, aldatma haberlerini doğruladı.

ALDATMA İDDİALARI DOĞRU ÇIKTI

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef isimli yemek yarışması programında jüri olarak adını duyuran şef Somer Sivrioğlu, yurt dışında ikamet eden 18 senelik eşi Aslı Sivrioğlu ile boşanıyor. Aslı Sivrioğlu, dün Instagram hesabından açıklama yaparak basında çıkan aldatma iddialarının doğru olduğunu ve boşanma işlemlerini başlattıklarını duyurdu.

"18 YILLIK EVLİLİĞİMİZİ HABERLER DOĞRULTUSUNDA BİTİRİYORUZ"

Konu hakkında açıklama yapan Aslı Sivrioğlu, "Medyada çıkan haberler doğrultusunda telefonum susmadı. Üzülerek söylemeliyim ki 18 yıldır birlikte olduğum Somer Sivrioğlu'yla olan evliliğimizi çıkan haberlerdeki konu yüzünden bitirme kararı aldık. Zor günler geçiriyorum. Ailem, çocuklarım ve iş hayatımın etkilenmemesi için çabalıyorum. İki pırlanta evladımızın bu süreçte olumsuz etkilenmemesi için herkesten saygı istiyorum. Bu süreçte Avustralya'daki ve Türkiye'deki avukatlarım gerekli açıklamaları şahsım adına yapacaktır." dedi.

YENİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun MasterChef'in çekimlerinde tanıştığı bir kadınla yaklaşık 4 aydır aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkilinin aynı yarışmada jürilik yapan Hazer Amani'nin mekanında sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıktı.

TADIM YAPMAYA GİTTİ

Somer Sivrioğlu ise aldatma haberlerine sessiz kalarak sosyal medya hesabından dün akşam bir arkadaşının lokantasında yemek tadımı yaptığı anları paylaştı.